Kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç tarih vererek açıkladı

27 Şubat 2024 15:01 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 15:04

Yükselen enflasyonla beraber konut kiraları da fahiş rakamlara ulaştı. Kiracıları korumak ve fiyat artışlarının önüne geçmek adına başlatılan yüzde 25 uygulamasının sona ereceği iddia edildi.

DEZENFLASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasıyla ilgili açıklama getirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında şunlar kaydedildi:

"2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır.

Herhangi bir resmi kurumdan, "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

GÜNÜN ŞARTLARI BELİRLEYECEK

Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, kira artışında yüzde 25 sınırıyla ilgili bir süredir devam eden tartışmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Tunç şunları kaydetti:

“2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir.”