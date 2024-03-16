Kırmızı et fiyatları ne zaman düşecek? Üreticiler tarih verdi

16 Mart 2024 01:56 - Güncelleme : 16 Mart 2024 02:00

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışların önüne geçmek için hem sektör hem de hükümet tarafında adımlar atılıyor. Durdurulamayan fiyat artışları için Üreticiler Et ve Süt Kurumu ile kritik görüşme gerçekleştirdi.

ET ZAMLARI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, bugün Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan'la görüştü. TÜSEDAD’ın yazılı açıklamasında, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

ÜRETİCİLER ET FİYATLARI İÇİN TARİH VERDİ

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), kırmızı et fiyatlarının en az 2-3 sene sonra ulaşılabilir bir seviyede olabileceğini bildirdi.

Açıklamada '2015'ten itibaren kontrolsüz hayvan ithalatının üreticinin zarar etmesine ve gelinen noktada küçük aile işletmeleri azalmasına yol açtığı' belirtilerek “Bu insanlar bir daha üretime geri dönmek istemiyorlar. Bunun bir ispatı; 2009 yılında dahi, doğu illerimizden batıya et gönderilirken şimdi doğuda üretim o denli azaldı ki gelinen noktada doğu illerimize et yolluyoruz” ifadesine yer verildi.

“ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYON ORANINDA DEVAM EDECEKTİR”

Et fiyatlarının enflasyon oranında devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Bundan sonra et fiyatları enflasyon oranında artmaya devam eder. Kimse bu denklemin önünde duramaz. En iyi şartlarda 2-3 yıl içinde arz talep dengelenir ve alım gücüne göre daha uygun fiyattan et yeriz. O zamana kadar et cep yakmaya devam eder” denildi.