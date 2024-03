Kırmızı ete indirim için imzalar atıldı! Kıyma ve kuşbaşıda fiyat sınırı geldi

21 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:36

Kırmızı et fiyatları ne zaman düşecek? Üreticiler tarih verdi

Et satışları çakıldı! Fiyatlar düştü ama sektörden yeni zam sinyali geldi

Et fiyatlarındaki artış ve peş peşe yapılan zamlar sonrasında harekete geçildi. Ramazan ayının başında pek çok ilde indirimli satışlar başladı. Bir indirim haberi de Bursa’dan geldi. Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) ve Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayında kırmızı et ürünlerinde indirim yapılması kararı aldı. Buna göre kıyma kilosu 324 liradan, kuşbaşı ise 354 liradan satışa sunulacak.

KIRMIZI ETE İNDİRİM İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın girişimleri sonucu Bursa PERDER ve Et ve Süt Kurumu arasında Bursa'da kırmızı et ürünlerinin fiyatında indirim yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

KIYMA VE KUŞBAŞIDA FİYAT SINIRI GELDİ

İmzalanan protokolle Bursa PERDER üyesi işletmelerde kıyma ve kuşbaşıda fiyat sınırı Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Ramazan ayında kırmızı ete yapılan indirimin tüketicilere büyük fayda sağlayacağını belirtti.

"HER EVE KIRMIZI ET GİRECEK"

Kılıç, Ramazan boyunca et satışlarının yoğun olduğunu vurgulayarak, yapılan protokolün vatandaşların uygun fiyatlarla ete erişimini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ramazan ayında da vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Kılıç, "Mübarek Ramazan ayında her eve kırmızı et girmesi için bu önemli adımı attık. Bu adımın perakendeciler ve tüketiciler için hayırlı olmasını diliyor, protokole destek veren Bursa milletvekillerimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, AK Parti Bursa İl Başkanına ve Bursa PERDER üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.