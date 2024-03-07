Kırmızı ette sabit fiyat uygulaması devrede! İstanbul’da başladı, etiketler yarıya indi

07 Mart 2024 14:00 - Güncelleme : 07 Mart 2024 16:00

Et fiyatlarındaki artış uzun süredir gündemde! Ramazan öncesi durdurulamayan zamlar için Et ve Süt Kurumu ile PERDER resmen düğmeye bastı. Ramazan ayı için alınan önlemle bir ay boyunca ette ‘sabit fiyat’ uygulanacak.

ETTE SABİT FİYAT TARİFESİ İSTANBUL’DA RESMEN BAŞLADI

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı.

ET FİYATLARI BELLİ OLDU

Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor.

Kampanyaya dahil olan ve Ümraniye'de bulunan bir markette AA muhabirine açıklama yapan mağaza müdürü İbrahim Ülker, ESK'nin böyle bir işlem yapmasının ve marketlerin buna katılmasının güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Yapılan protokol kapsamında hanelere piyasa ortalamasının altında et girmesinin tüketiciyi sevindirdiğini anlatan Ülker, bazı tüketicilerin de bu duruma şaşırdığını anlattı.

VATANDAŞ UYGUN FİYATA KIYMA VE KUŞBAŞI ET ALABİLECEK

Kampanyaya katılan bir markette çalışan Züleyha Uzunbay da başlayan uygulama sayesinde vatandaşın daha uygun fiyata kıyma ve kuşbaşı et alabildiğini kaydederek, "Mağazamızda dünden beri yoğunluk var. Bugün de devam ediyor. Müşterilerimiz de memnun. Ramazan ayı boyunca bu fiyatlarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

FİYATLAR NEREDEYSE YARI YARIYA İNDİ

Marketin kasap reyonunda çalışan Yusuf Taş ise uygulamadan önce kilogramı 450-500 liraya satılan kıymanın şu an 314 liraya düştüğünü belirterek, uygulamanın müşterilere çok olumlu yansıdığını bildirdi.

İŞTE UCUZ ET SATAN MARKETLER VE KASAPLAR

İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketler şöyle:

"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."