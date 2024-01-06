Kırsal desteklerde hibe üst limiti yükseltildi! Başvuru tarihi belli oldu, ödemeler 3 milyon lirayı bulacak

06 Ocak 2024 13:47 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 14:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticiye sağladığı desteklerde limitler değişti. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

PROJE ÜST LİMİTİ 3 MİLYONU BULUYOR

Tebliğde yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurunun artması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR 9 OCAK'TA BAŞLIYOR

Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda başvurular alınacak.