Kırsal desteklerde hibe yükseltildi! Ödemeler 3 milyon lirayı bulacak 

08 Ocak 2024 21:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 21:43

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla bireysel sulama sistemlerine verilen hibelerde önemli bir artışa gitti. Yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemleri için sağlanan hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bu değişiklik yürürlüğe girdi. Bu kararla, özellikle tarımsal faaliyetlerde verimliliğin artması hedefliyor.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLAYACAK

Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda başvurular alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bireysel sulama sistemi projelerinde hibeye esas proje üst limitini 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yükselttik. Tarımsal üretimde suyumuzu etkin kullanmak amacıyla üreticilerimizi teşvik etmeye, vatanımızı korur gibi suyumuzu korumaya devam edeceğiz." dedi.