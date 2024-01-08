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    • 08 Ocak 2024 21:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 21:43

    Kırsal desteklerde hibe yükseltildi! Ödemeler 3 milyon lirayı bulacak 

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleri tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Üreticinin bireysel sulama sistemlerinde destek miktarı arttırıldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bireysel sulama sistemi projelerinde hibeye esas proje üst limitini 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yükselttik." diyerek duyurdu. 

    Kırsal desteklerde hibe yükseltildi! Ödemeler 3 milyon lirayı bulacak 
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla bireysel sulama sistemlerine verilen hibelerde önemli bir artışa gitti. Yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemleri için sağlanan hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bu değişiklik yürürlüğe girdi. Bu kararla, özellikle tarımsal faaliyetlerde verimliliğin artması hedefliyor.

    BAŞVURULAR YARIN BAŞLAYACAK 

    Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda başvurular alınacak.

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bireysel sulama sistemi projelerinde hibeye esas proje üst limitini 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yükselttik. Tarımsal üretimde suyumuzu etkin kullanmak amacıyla üreticilerimizi teşvik etmeye, vatanımızı korur gibi suyumuzu korumaya devam edeceğiz." dedi. 

    Haberler>Ekonomi>Kırsal desteklerde hibe yükseltildi! Ödemeler 3 milyon lirayı bulacak 
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