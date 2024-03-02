Kız Kulesi’ne ulaşım teknelerle sağlanacak! İşte müze giriş ve ulaşım ücretleri

02 Mart 2024 16:03 - Güncelleme : 02 Mart 2024 16:09

İstanbul'un gözbebeği Kız Kulesi 2 yıllık restorasyon sürecinin ardından 19. yüzyıldaki görünümüne kavuştu. Kız kulesi geçen yıl 11 Mayıs’ta ziyarete açıldı.

Ancak, Üsküdar Salacak Sahili’ndeki yol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi’ne ulaşım 11 Ocak'tan bu yana sağlanamıyordu. Dolayısıyla bu tarihi ve turistik yapıya ziyaret mümkün olmuyordu.

KIZ KULESİ'NE ULAŞIM ARTIK KARAKÖY'DEN

Kız Kulesi’ne tekne seferleri bu kez Karaköy İskelesinden 1 Mart itibariyle başladı. Tur tekneleri, haftanın 7 günü sabah 09.30 ile akşam 17.00 arasında karaköy-kız kulesi arasında yarım saatte bir ring yapacak.

MÜZEKARTLA DAHA AVANTAJLI

60 liraya Müze kart sahibi olan ziyaretçiler Kız Kulesi'ne giriş ücreti ödemeyecek. Sadece ulaşıma 50 lira ödeyecek.

MÜZEKART'I OLMAYANLAR İÇİN RAKAM DUDAK UÇUKLATIYOR

Müze kartı olmayanlar ise Kız Kulesi'ne giriş için 550 lira ödeyecek. Bu kişiler tekne ücreti olarak da 50 lira verecek. Yani tarihi mekanı görmenin maliyeti onlar için 600 lirayı bulacak.