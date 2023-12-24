Kızıldeniz'de sular ısındı, şirketler rotayı değiştirdi! Küresel ticarette maliyetler iki katına çıktı

24 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 09:34

İsrail’in Gazze saldırıları enerji fiyatları yönelik endişelerle beraber dünya ticaretini de olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Husilerin ticaret gemilerini hedef alan saldıkları şirketleri Süveyş Kanalı’ndan uzaklaştırdı. Nakliye şirketleri gerilim nedeniyle oluşacak zararlar korunmak için Afrikanın güney ucu olan Ümit Burnu’nu tercih ediyor. Ancak, bu güzergah şirketlere pahalıya patlayacak gibi görünüyor. Bu durum, şimdiden nakliye, sigorta, üretim maliyetleri ve yakıt fiyatlarının iki katına çıkarken küresel petrol ve gaz fiyatlarının artmasına ve dolayısıyla küresel emtia fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

SEFER SÜRELERİ 20-30 GÜN UZADI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, sektör analistleri, Asya ile Avrupa arasında ki ticaretin yaklaşık yüzde 10’unun, Basra Körfezi’nden gelen ham petrolün üçte ikisinin, dünya petrol ticaretinin yüzde 10’unun ve sıvılaştırılmış gaz ticaretinin yüzde 8’inin Süveyş Kanalı’ndan yapıldığına dikkat çekerek Husilerin gemilere yönelik füze ve drone saldırılarının tedarik zinciri krizini tetikleyebileceğini Belirtiyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu rotasının sefer sürelerini 20 ile 30 gün arasında uzattığını, bunun da taşıma maliyetlerini artıracağını söyledi.

ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE GELEN BİR KONTEYNERİN MALİYETİ İKİ KATINA ÇIKTI

Şener, bir konteynerin Çin’den Türkiye’ye gelmesinin maliyetinin saldırılar öncesi 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında olduğunu, söz konusu rakamın saldırılar sonrası 5 bin 500 dolara çıktığına vurgu yaparak “Deniz yolu taşımacılığının Kızıldeniz’den Ümit Burnu’na yönelmesi, Türkiye’de Çin’den gelen girdileri kullanarak üretim yapan firmaların maliyetlerinin artmasına yol açtı. Diğer yandan iç pazarda ve Avrupa’da Çin ürünleri ile rekabet eden Türk firmalarını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz” dedi.

YENİ ROTA YOLU 5-6 MİL UZATTI

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak da, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya gidecek gemilerin Kızıldeniz’den geçmek yerine Ümit Burnu’nu dolanmalarının mesafeyi en az 5-6 bin mil kadar artıracağını, 40-45 gün gibi bir sürede tamamlanan seferlerin en az 20-25 gün arası uzayacağını söyledi.

55 GEMİ ROTA DEĞİŞTİRDİ

Mısır’ın Süveyş Kanalı İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım’dan bu yana 55 gemi rotasını Babu’l Mendeb Boğazı yerine Afrika’nın güney ucundaki Ümit Burnu’na yönlendirdi. Dünyanın en büyük konteyner şirketi İtalyan-İsviçre ortaklı Mediterranean Shipping Company (MSC), Danimarka merkezli deniz nakliye şirketlerinden Maersk, Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd ve Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından Kızıldeniz’de tüm seferlerini askıya aldı.

Son olarak İngiliz enerji şirketi BP, Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından tanker trafiğini durduracağını bildirdi. Tayvanlı konteyner taşımacılığı şirketi Evergreen Marine de İsrail kargolarını kabul etmeyi geçici olarak durdurmaya karar verdiğini açıkladı.