KKTC’de yeni asgari ücret belli oldu! Artık yılda 3 kez artış yapılacak

14 Ocak 2024 16:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:28

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2024 asgari ücreti belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve 2024 yılında geçerli olacak ilk ücreti duyurdu.

KKTC ASGARİ ÜCRETİ AYLIK NET 24 BİN TL OLDU

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin aylık net 24 bin TL, brüt 27 bin 587 TL olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, asgari ücretin saatlik 159.15 TL, günlük 1273.24 TL ve haftalık 6366.23 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

KKTC VE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK 6 BİN 998 LİRA OLDU

Bu kapsamda KKTC'de 2023 yılının başında 11 bin 800 TL olan asgari ücret, temmuz ayında 15 bin 750 TL olmasının ardından yeni yılda 24 bin TL'ye çıktı. Türkiye'de temmuz ayında 11 bin 402 TL'ye çıkan asgari ücret ise geçtiğimiz günlerde yeni yıl zammıyla birlikte 5 bin 600 lira zamlanarak 17 bin 2 TL olmuştu.

Böylelikle KKTC ve Türkiye arasındaki asgari ücret farkı da 6 bin 998 lira oldu.

KARAR ÇIKTI, YILDA 3 KEZ ARTACAK

KKTC'de Bakanlar Kurulu, asgari ücretin yılda 3 kez belirlenmesine karar verdi

Yaptığı açıklamalarda Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 3 hafta önce asgari ücretin 4 ayda bir, yılda 3 kez belirlenmesiyle ilgili karar aldığına da işaret eden KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, asgari ücretin belirlenme yöntemleriyle ilgili temel noktalarının bu olacağını söyledi.