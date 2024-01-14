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14 Ocak 2024 16:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:28

KKTC’de yeni asgari ücret belli oldu! Artık yılda 3 kez artış yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ilk ücretini açıkladı. Bakanlar Kurulu da asgari ücretin yılda 3 kez belirlenmesine karar verdi.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Kıbrıs Postası
KKTC’de yeni asgari ücret belli oldu! Artık yılda 3 kez artış yapılacak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2024 asgari ücreti belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve 2024 yılında geçerli olacak ilk ücreti duyurdu.

KKTC ASGARİ ÜCRETİ AYLIK NET 24 BİN TL OLDU

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin aylık net 24 bin TL, brüt 27 bin 587 TL olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, asgari ücretin saatlik 159.15 TL, günlük 1273.24 TL ve haftalık 6366.23 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

KKTC VE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK 6 BİN 998 LİRA OLDU

Bu kapsamda KKTC'de 2023 yılının başında 11 bin 800 TL olan asgari ücret, temmuz ayında 15 bin 750 TL olmasının ardından yeni yılda 24 bin TL'ye çıktı. Türkiye'de temmuz ayında 11 bin 402 TL'ye çıkan asgari ücret ise geçtiğimiz günlerde yeni yıl zammıyla birlikte 5 bin 600 lira zamlanarak 17 bin 2 TL olmuştu.

Böylelikle KKTC ve Türkiye arasındaki asgari ücret farkı da 6 bin 998 lira oldu.

KARAR ÇIKTI, YILDA 3 KEZ ARTACAK

KKTC'de Bakanlar Kurulu, asgari ücretin yılda 3 kez belirlenmesine karar verdi

Yaptığı açıklamalarda Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 3 hafta önce asgari ücretin 4 ayda bir, yılda 3 kez belirlenmesiyle ilgili karar aldığına da işaret eden KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, asgari ücretin belirlenme yöntemleriyle ilgili temel noktalarının bu olacağını söyledi.

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Emekliye ek zamda iki, en düşük aylıkta üç formül
<h3>12 PUANLIK FARK OLUŞTU</h3> <p>Ocak ayının ilk g&uuml;nlerinde a&ccedil;ıklanan 2023 aralık enflasyonuyla (y&uuml;zde 2,93) yıllık enflasyon oranı y&uuml;zde 64,77 olarak ortaya &ccedil;ıktı. A&ccedil;ıklanan verilerle milyonlarca &ccedil;alışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zamları da netleşti. Buna g&ouml;re; memur ve memur emeklisinin zammı y&uuml;zde 49,25 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ise y&uuml;zde 37,57&rsquo;de kaldı. Buna g&ouml;re memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasında 12 puanlık fark oluştu.</p>
<h3>T&Uuml;M EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI EŞİTLENECEK Mİ?</h3> <p>Emekliler arasında oluşan 12 puanlık fark tartışmalara neden olurken, iş&ccedil;i ve Bağkur emeklisi tarafında eşitleme beklentisi ortaya &ccedil;ıktı. Ekonominin kurmayları maaşları d&uuml;ş&uuml;k kalan emeklinin &ldquo;fark kapatılsın&rdquo; &ccedil;ağrısına sessiz kalmadı. &Ccedil;alışmalar bu s&uuml;re&ccedil;te hız kazanırken h&uuml;k&uuml;met, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave artış ile iyileştirme planını devreye koydu. Emekliler arasında oluşan bu 12 puanlık farkı kapatmak &uuml;zere farklı form&uuml;ller ortaya konuldu.</p>
<h3>EN D&Uuml;Ş&Uuml;K EMEKLİ MAAŞI İ&Ccedil;İN D&Uuml;ZENLEME ŞART!</h3> <p>&Ouml;te yandan en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı yani 7 bin 500 liralık tutarda ciddi sorun yaşanıyor. 2023 yılında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinde en d&uuml;ş&uuml;k maaş seyyanen zamla 7 bin 500 lira seviyesine y&uuml;kseltilmişti. Emeklilerin k&ouml;k maaşlarında ise bir değişikliğe gidilmemişti. Yani k&ouml;k maaş halen 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin bu yıl i&ccedil;in hak kazandığı y&uuml;zde 37,57&rsquo;lik zam oranına rağmen eğer ek artış yapılması i&ccedil;in d&uuml;zenleme yapılmazsa bu emekliler 7 bin 500 liraya almaya devam edecek.</p>
<h3>G&Ouml;ZLER KABİNE&rsquo;DE, DENGE İHTİMALİ Y&Uuml;KSEK</h3> <p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek zamma ve 7 bin 500 lira aylık alan emeklilere ilişkin bir d&uuml;zenleme yapılacağını ifade etmişti. Yılmaz a&ccedil;ıklamasında zam farkının yılbaşı ile temmuz ayının birlikte ele alınacağını belirtirken, &ldquo;En d&uuml;ş&uuml;k emekli alanlara d&ouml;n&uuml;k olarak da ne yapabiliriz diye &ccedil;alışıyoruz. H&uuml;k&uuml;metimiz Kabine'de tartışacaktır &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde, ardından da Meclis&rsquo;imizin takdirine sunulacaktır&rdquo; ifadelerini kullanmıştı.</p>
<h3>EMEKLİYE EK ZAMDA İKİ FORM&Uuml;L MASADA</h3> <p>SSK-Bağ-Kur emekliye yapılacak ek zamma ilişkin kulislerde bazı form&uuml;ller konuşuluyor.</p> <p>İlk form&uuml;le g&ouml;re, ocak ayı ile birlikte SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık y&uuml;zde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi y&uuml;zde 49.25 ya da birka&ccedil; puan altına &ccedil;ekilmesi.</p> <p>İkinci form&uuml;le g&ouml;re ise ek artış yıl i&ccedil;ine yayılacak. Bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; bu ay, bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; de temmuz artışlarında maaşlara yansıtılacak. B&ouml;ylece hem memur emeklileri hem de SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamlar eşitlenecek.</p>
<p><strong>EN D&Uuml;Ş&Uuml;K EMEKLİ AYLIĞI İ&Ccedil;İN &Uuml;&Ccedil; FORM&Uuml;L VAR</strong></p> <p>En d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşları i&ccedil;in belirlenen ilk form&uuml;le g&ouml;re k&ouml;k aylıklara d&uuml;ş&uuml;kten başlamak &uuml;zere bir artış yapılarak belli bir seviyeye &ccedil;ekilecek, ardından y&uuml;zde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışı maaşlara eklenecek.</p>
<p>İkinci form&uuml;le g&ouml;re ise, k&ouml;k aylıklara kademeli olacak bir oransal zam yapılacak, ardından ortaya &ccedil;ıkan yeni k&ouml;k maaşa y&uuml;zde 37,57'lik enflasyon artışı eklenecek.</p>
<p>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; form&uuml;lde k&ouml;k aylıklar mevcut 7 bin 500 lira olan taban seviyeye y&uuml;kseltilecek. &Uuml;zerine y&uuml;zde 37,57&rsquo;lik 6 aylık enflasyon artışı eklenecek. Ardından belirlenecek refah payı puanı dahil edilecek.</p>
<h3>EMEKLİYE ZAM İ&Ccedil;İN YASA D&Uuml;ZENLEMESİ GEREKİYOR</h3> <p>AK Parti, asgari &uuml;retin 17 bin 2 TL&rsquo;ye &ccedil;ıkartılması nedeniyle yapılması gereken d&uuml;zenlemeleri i&ccedil;eren bir yasa teklifi hazırlıyor. Hem SGK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında zam farkı hem de en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşıyla ilgili yapılacak d&uuml;zenlemelerin de yasa ile yapılması gerekiyor. AK Parti, kısa s&uuml;re i&ccedil;inde teklifin yasalaştırılıp emeklilerin hızla ek zammın da yansıtıldığı maaşlarının hesaplarında olmasını planlıyor. Teklifin &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki hafta TBMM Başkanlığı&rsquo;na sunulması hedefleniyor.</p>
<h3>26 OCAK'A KADAR MECLİS&rsquo;E GELİYOR</h3> <p>AK Parti'den yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re; emekliye ek zam ve en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı d&uuml;zenlemelerinin Ocak ayının &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; haftasında Meclis g&uuml;ndemine girmesi bekleniyor. Bu durumda d&uuml;zenlemeler 26 Ocak Cuma g&uuml;n&uuml;ne kadar yasalaşacak.</p>
<h3>ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?</h3> <p>SGK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında y&uuml;zde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı &ouml;demesini alacak.</p>
<p>Ek zam ve en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı i&ccedil;in yapılacak d&uuml;zenlemeler sonrası oluşacak maaş farklarının, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay i&ccedil;inde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması s&ouml;z konusu olacak.</p> <p>Burada bir hak kaybı s&ouml;z konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan &ouml;denecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona g&ouml;re yeniden hesaplanacak.</p>
<h3>E-DEVLET'TE ZAMLI MAAŞLAR G&Ouml;R&Uuml;LEBİLİYOR</h3> <p>&Ouml;te yandan SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde, yeni maaşlarının tutarını ek &ouml;demeleriyle birlikte g&ouml;rebiliyorlar. Emekliler tahsis numaralarına g&ouml;re yeni maaşlarını 17 Ocak&rsquo;tan itibaren &ccedil;ekebilecekler.</p> <p>&nbsp;</p>

Haberler>Ekonomi>KKTC’de yeni asgari ücret belli oldu! Artık yılda 3 kez artış yapılacak
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