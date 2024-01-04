Koç Holding’ten dev satın alma! İmzalar atıldı, KAP’a bildirildi

04 Ocak 2024 11:26 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:27

Koç Holding, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da faaliyet gösteren Kemer Medical Center'ı satın aldı. Hastanenin sermayesinin yüzde 80'inin satın alınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalandı ve KAP’a bildirildi.

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, yüzde 80'e denk gelen toplam 66.6 milyon TL nominal değerli paylar için Koç Holding'in ödeyeceği pay alım bedelinin 110 milyon euro tutarındaki şirket değeri üzerinden net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapılarak belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada işlemin tamamlanmasının Rekabet Kurulu onayı alınması dahil belirli kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olduğu belirtilerek, kapanışın 30 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğu kaydedildi.