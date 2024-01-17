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17 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:10

Konut fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Üç büyük ilde metrekare fiyatı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı. Türkiye genelinde konutların birim metrekare fiyatı, kasım ayında 30 bin 318 TL oldu.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konut fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Üç büyük ilde metrekare fiyatı belli oldu
Konut Endeksi, Merkez Bankası, Ev Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 82 artış gösterdi. 

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI İZMİR’DE GÖZLENDİ

Kasım 2023’te önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı. KFE, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatlarında 3 yıl sonra ilk! Üç büyük ilde metrekare fiyatı belli oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi.

METREKARE FİYATI BELLİ OLDU

Öte yandan bu oranlar 3 yılın en yavaş artışı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde birim metrekare fiyatı ise 30 bin 318 lira oldu. İstanbul’da metrekare fiyatı 44 bin 532 lira olurken Ankara'da metrekare fiyatı 23 bin 291 lira, İzmir’de 35 bin 465 lira şeklinde kaydedildi. 

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