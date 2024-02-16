Konut fiyatlarında soğuma devam ediyor! 4 yılın en yavaş artışı görüldü

16 Şubat 2024 16:23 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 16:31

Aylardır durdurulamayan konut fiyatlarında alınan önlemler işe yarıyor. Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için yapılan düzenlemelerle konutta fiyat artışı dizginlendi. Açıklanan son Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerine göre 4 yılın en yavaş aylık artışı gerçekleşti.

KONUT FİYATLARI ARALIK’TA YILLIK YÜZDE 75,5 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 75,5, reel olarak ise yüzde 7,1 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 1163,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.

EN ÇOK ANKARA’DA FİYATLAR ARTTI

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 61,8, 92,3 ve 75,6 oranlarında artış gösterdi. Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı Aralık'ta 30 bin 487 TL oldu.