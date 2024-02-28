Konut liginde sıralama değişti! İstanbul kümeye düştü, küçük şehirler fiyat rekoru kırdı

28 Şubat 2024 16:47 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:55

Konut fiyatlarındaki artış oranlarında son dönemde önemli değişiklikler oldu. Büyükşehirlerle Anadolu illeri, konut ligi sıralamasında yer değiştirdi.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın araştırmasına göre büyükşehirlerdeki fiyat artışı hız kesti. Daha küçük şehirlerdeki artış oranı ise yükseldi.

BÜYÜKŞEHİRLER KONUT LİGİNDE AŞAĞILARA DÜŞTÜ

2023’ün Ocak ayı baz alındığında tüm iller içerisinde İstanbul yıllık değişim oranına göre 33’üncü sırada yer alıyordu. 2024 yılı ocak ayına gelindiğinde 70’inci sıraya geriledi. Ankara 29'uncu sıradan 32'nci sıraya, izmir 25'inci sıradan 68'inci sıraya düştü. Geçtiğimiz yıllarda zirveyi zorlayan Antalya ise, 9’uncu sıradan 78’inci sıraya geriledi.

Büyükşehirlerdeki fiyat gerilemesinin nedeni olarak, satışların durağanlaşması ve uygun fiyatlı konutlar nedeniyle Anadolu kentlerine olan talep gösterildi.

KÜÇÜK ŞEHİRLER FİYAT ARTIŞINDA ZİRVEDE

Büyük şehirler fiyat artış oranı sıralamasında gerilerde kalırken zirveye küçük iller yerleşti. Ocak 2024 itibarıyla Şırnak yüzde 125’lik artışla ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla Ardahan, Kırklareli, Karabük ile Hatay, Kars, Artvin, Erzincan, Ağrı ve Bitlis izledi.

FİYAT ARTIŞINDA KÜÇÜK İLLER ZİRVEDE

ŞIRNAK: % 125

ARDAHAN: % 122

KIRKLARELİ: % 114

KARABÜK: % 113

HATAY: % 113

KARS: % 112

ARTVİN: % 110

ERZİNCAN: % 102

AĞRI: % 102

BİTLİS: % 102

İŞTE FİYAT ARTIŞI AZ OLAN İLLER

Öte yandan fiyat artışı en yavaş olan iller de ise yüzde 49 ile Adana, yüzde 58 ile Adıyaman, yüzde 59 ile Çanakkale ve Antalya, yüzde 60 ile Bursa ve Batman, yüzde 61 ile Mersin, yüzde 62 ile Yalova, yüzde 63 ile Gaziantep ve yüzde 64 ile Düzce oldu.

METREKARE FİYATI EN YÜKSEK İL MUĞLA OLDU

Ocak 2024 verilerine göre ortalama metrekare fiyatı en yüksek il 55 bin 335 lira ile Muğla oldu. Muğla’yı 36 bin 862 lira ile İstanbul, 32 bin 868 lira ile Aydın, 32 bin 613 lira ile Antalya, 30 bin 492 lira ile İzmir, 26 bin 949 lira ile Balıkesir, 26 bin 721 ile Çanakkale, 24 bin 401 lira ile Bartın, 24 bin 27 ile Sinop, 23 bin 507 lira ile Edirne izledi.

METREKARE FİYATI EN AZ OLAN İL AĞRI

Ortalama metrekare fiyatı en düşük il ise 10 bin 723 lira ile Ağrı oldu. Onu 11 bin 53 lira ile Muş, 11 bin 78 lira ile Siirt, 11 bin 727 lira ile Şırnak, 11 bin 732 lira ile Erzurum, 11 bin 842 lira ile Bingöl, 11 bin 919 lira ile Hakkari, 12 bin 101 lira ile Elazığ ve Kırıkkale, 12 bin 575 lira ile Kayseri takip etti.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ANTALYA’DA OLDU

Antalya’da Ocak 2024’te ortalama metrekare fiyatı 32 bin 613 lira olurken, yıllık fiyat artışı yüzde 59 olarak hesaplandı. Oysa geçen yıl aynı dönemde yıllık artış yüzde 162, 2022’de ise yüzde 99 olmuştu. Bu yıl ocakta yıllık fiyat artışı sıralamasında Antalya 78’inci sıraya kadar geriledi. Ocak 2023’te 9’uncu, Ocak 2022’de 6’ıncı sıradaydı. Böylece en büyük düşüşün tespit edildiği il Antalya oldu.

İSTANBUL’DA METREKARE FİYATI 36 BİN 862 LİRA OLDU

Üç büyük il içinde en yüksek ortalama fiyat İstanbul’da olsa da, fiyat artış oranı en düşük il yine İstanbul. Megakentte Ocak 2024 itibarıyla yıllık fiyat artışı yüzde 65, ortalama metrekare fiyatı 36 bin 862 lira oldu. İstanbul’da Ocak 2023’te yıllık artış yüzde 142, Ocak 2022’de ise yüzde 96 olarak hesaplanmıştı. 81 il içinde fiyat artışı sıralamasında bu yıl ocakta İstanbul 70’inci sıraya geriledi. Oysa Ocak 2023’te 38’inci, Ocak 2022’de 7’nci sıradaydı.

İzmir’de de fiyat artış hızında ciddi gerileme görüldü. Ocak 2024’te yıllık fiyat artışı yüzde 67 olarak açıklandı, ortalama metrekare satış fiyatı 30 bin 492 liraya çıktı. Oysa Ocak 2023’te yıllık fiyat artışı yüzde 148 olmuştu. İzmir, 81 ilin yıllık fiyat artışı sıralamasında 68’inciliğe geriledi. 2022’de 33’üncü, 2023’te 26’ncıydı.

Ankara’da fiyat artış hızı düşse de, sıralamada diğer kentler kadar ciddi gerileme yaşanmadı. Kahramanmaraş depremleri sonrası şehrin yoğun göç alması ve hızlı artan talep fiyat artışında etkili oldu. Başkentte Ocak 2024’te yıllık yüzde 87 artışla ortalama metrekare fiyatı 19 bin 838 liraya yükseldi. Ocak 2023’te yıllık artış yüzde 146, 2022’de ise yüzde 75 olmuştu. 81 il içinde Ankara yıllık fiyat artışı ile 32’nci sırada yer aldı. 2023’te 29’uncu, 2022’de se 31’inci konumdaydı.