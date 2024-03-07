Konut ve iş yerine kentsel dönüşüm kredisi! Bakan Özhaseki duyurdu: 5 ilde başlıyor

07 Mart 2024 15:24 - Güncelleme : 07 Mart 2024 16:02

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 5 ili kapsayan kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor. Bakanlık 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteğini devreye alıyor. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki uygun maliyetli finansman desteğinin detaylarını açıkladı.

İzmir’de düzenlenen ‘Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi’ paneline katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 ili kapsayan kentsel dönüşüm projesi "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler"i duyurdu.

DEV PROJE 5 İLDE BAŞLIYOR

Bakan Özhaseki, “5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir’dir. Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız. 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz" dedi.

2,5 MİLYON TL’YE VARAN KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Amaçlarının, iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerini en aza indirmek ve şehirleri afetlere dirençli hale getirmek olduğunu vurgulayan Özhaseki, projeye dair açıklama yaparak şu sözlere yer verdi:

5 ili kapsayan kentsel dönüşüm projesinde pilot ilin İzmir olduğunu açıklayan Bakan Özhaseki, “Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız. 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz.” dedi.

VADE VE FAİZ ORANI BELLİ OLDU, FAİZ İNDİRİMİ DE UYGUNACAK

Bakan Mehmet Özhaseki, kredi finansman desteğinin detaylarını açıkladı. Bakan Özhaseki, aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek kredi ile ilgili “Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlayacağız. Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulayacağız. Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak. Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız. Hedefimiz, İzmir’i, İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir. Elimizi İzmir’den çekmeyeceğiz." diye konuştu.

KİRA YARDIMI VE FAİZ DESTEĞİ VERİLECEK

Programda konuşan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, “Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlere yönelik dönüştürülmeyen tek bir yapı kalmayana kadar dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız, hazırladığımız alan ve yapı bazlı tüm projelerde, kurum ve kuruluşlarla ne kadar birlikte bir dönüşüm süreci gerçekleştirirse, bu süreç sağlıksız yapıların bir an önce afetlere karşı dirençli hale gelmesini sağlayacaktır. Yapı bazlı dönüşümlerde bakanlığımızın kira yardımı ve faiz desteği bulunmaktadır.

Dünya Bankası finansmanı aracılığı ile iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesini, riskli yapılı İzmir ilimizden başlatmak üzere, uygun şartlarda finansman sağlayarak vatandaşlarımızın güvenli yapılara kavuşması ile ilgili projemizi başlatmış bulunmaktayız. Dünya Bankası yetkililerimizle Eylül 2022’de onaylanan projemiz Aralık 2022’de 330 milyon Euro miktarda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile imzalanmıştır. Projede pilot seçilen illerden; İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Manisa ve Kahramanmaraş’ta bu proje kapsamında çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.