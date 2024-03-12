Konuta yeni zam kapıda mı? Maliyetler arttı, yüzü astarını aştı

12 Mart 2024 11:55 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:03

Türkiye’de yükselen enflasyon ve döviz kurları inşaat sektörünü zorlamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentler Londra ve Paris gibi ev fiyatlarının çok yüksek olduğu şehirleri geride bıraktı. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,87 artması gözleri yeniden ev fiyatlarına çevirdi.

ORTALAMA FİYAT 3 MİLYON

Geçtiğimiz ay itibari ile İstanbul’da bir evin ortalama fiyatı 3 milyon lira oldu. Ocak ayında yapılan bir araştırma Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da ülke genelinde yüzde 0,2’ye gerilediğini ortaya koydu. Buna rağmen maliyet endeksi yükselmeye devam ediyor.

CHARLEZ THERON GELSE ELİ BOŞ DÖNECEK

Kısa süre önce ünlü Hollywood yıldızı Oscarlı oyuncu Charlize Theron'un Hollywood Hills'te bulunan İspanyol tarzı malikânesini 3,8 milyon dolara sattı. Ancak ünlü yıldızın sattığı malikanenin parasıyla Şişli’den bir apartman dairesi bile alamayacağı anlaşıldı. Haber özellikle sosyal medyada günlerce konuşulurken Türkiye’de konut fiyatlarındaki artışın durumu gözler önüne serildi.

PARİS VE LONDRA’YI SOLLADI

Öte yandan Türkiye’de konut fiyatları 2015 yılından bu yana kademeli olarak artıyor. Özellikle 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı ve 2022’deki Ukrayna Savaşı ile gelen yabancı göç fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Ev fiyatları dokuz yıl öncesine göre 12 kat pahalı. Türkiye’de büyük kentlerdeki ev fiyatları neredeyse Londra ve Paris gibi ultra lüks ve pahalı olarak bilinen şehirlerle yarışıyor.

MALİYETLER ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70 artış gösterdi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı. Maliyet ücretlerindeki artışların nedenlerinden biri dolar kurundaki yükseliş hareketleri.

İŞÇİLİK ENDEKSİ DE YÜKSELDİ

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.