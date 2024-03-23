Kredi faizleri 22 yılın zirvesinde! İşte banka banka 100 bin TL'nin geri ödeme tutarı

23 Mart 2024 14:24 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü beklenmedik şekilde faizleri 500 baz puan artırdı. Böylelikle mevduat ve ihtiyaç kredisi faizleri belli oldu.

22 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası piyasaların seçimden sonra gelmesini beklediği faiz artışını gerçekleştirdi. Yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkan faizlerin ardından ihtiyaç kredisi faizleri 13 puan artarak 22 yılın zirvesine ulaştı.

100 bin liralık bir ihtiyaç kredisi için 12 aylıkta geri ödeme tutarı ortalama 30 bin liraya yükseldi. 2023'te 121 bin 440 liraya ödenen kredi, yeni faiz oranları ile 151 bin 700 liraya çıktı.

İşte bankaların 100 bin TL’lik kredilerinin geri ödemesi

TEB

Faiz Oranı %3,99

Toplam Faiz 36.822,12 TL

Aylık Taksit 11.401,85 TL

Toplam Ödeme 137.397,20 TL

Yıllık Maliyet Oranı %85,63

Tahsis Ücreti 575,00 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %4,10

Toplam Faiz 37.921,96 TL

Aylık Taksit 11.493,50 TL

Toplam Ödeme 138.497,00 TL

Yıllık Maliyet Oranı %88,68

Tahsis Ücreti 575,00 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %4,54

Toplam Faiz 42.364,38 TL

Aylık Taksit 11.863,70 TL

Toplam Ödeme 142.939,40 TL

Yıllık Maliyet Oranı %101,38

Tahsis Ücreti 575,00 TL

ING

Faiz Oranı %4,87

Toplam Faiz 45.741,14 TL

Aylık Taksit 12.145,10 TL

Toplam Ödeme 146.241,20 TL

Yıllık Maliyet Oranı %111,08

Tahsis Ücreti 500,00 TL

GARANTİ

Faiz Oranı %5,38

Toplam Faiz 51.034,14 TL

Aylık Taksit 12.586,17 TL

Toplam Ödeme 151.609,04 TL

Yıllık Maliyet Oranı %127,82

Tahsis Ücreti 575,00 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı %5,50

Toplam Faiz 52.292,45 TL

Aylık Taksit 12.691,04 TL

Toplam Ödeme 152.867,48 TL

Yıllık Maliyet Oranı %131,84

Tahsis Ücreti 575,00 TL

AKBANK

Faiz Oranı %5,55

Toplam Faiz 52.818,17 TL

Aylık Taksit 12.734,85 TL

Toplam Ödeme 153.393,20 TL

Yıllık Maliyet Oranı %133,54

Tahsis Ücreti 575,00 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %6,00

Toplam Faiz 57.587,94 TL

Aylık Taksit 13.132,32 TL

Toplam Ödeme 158.162,84 TL

Yıllık Maliyet Oranı %149,33

Tahsis Ücreti 575,00 TL