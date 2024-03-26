Konut ve taşıt alacaklar dikkat! Kredi faizleri yükselişe geçti

26 Mart 2024 12:25 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:43

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 45’ten 500 baz puan artışla yüzde 50’ye çıkarması sonrası gözler ihtiyaç ve ticari kredilere çevrildi. Bankacılık sektörü kredi faiz oranlarını değiştirdi. Ticari kredilerde yaşanan artışların ihtiyaç kredilerine de yansıdığı görüldü.

KONUT KREDİLERİ DE ARTMAYA BAŞLADI

Bankalar Merkez’den gelen faiz artırım kararı sonrasında ihtiyaç kredi faizlerini 40-200 baz puan arasında yükselti. Ticari kredi faizleri ise 700 baz puanlık artış yaşadı. Merkez Bankası, ihtiyaç ve ticari kredilerde bankalara büyüme sınırı uyguluyor. İhtiyaç ve taşıt kredileriyle beraber yeni haftada konut kredisi faizleri de artmaya başladı.

TİCARİ KREDİLERDE YÜZDE 75’E ÇIKAN ORANLAR VAR

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, Bankacılık sektörü kaynakları bazı bankalarda yüzde 52 seviyesinde olan ticari kredi faizlerinin yeni haftaya yüzde 59 seviyesinden başladığı bilgisini veriyor.

Aradaki 7 puanlık artış neredeyse bir haftada ticari kredi faizinin yüzde 13,5 artışa uğradığını gösteriyor. Bazı bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre ise ticari kredi faizinde yüzde 75’e kadar çıkan oranlar göze çarpıyor. Bankacılık sektörü kaynakları ortalamada ise yüzde 59-65 arasında ticari kredi faizleri ağırlıklı.

ARTIŞ İHTİYAÇ KREDİLERİNE DE YANSIDI

İhtiyaç kredi faizleri geçtiğimiz haftadan bu yana artış eğilimini sürüdürüyor. Geçen hafta yüzde 4,3 olan bir özel bankanın ihtiyaç kredi faizi bu hafta yüzde 6’ya çıktı.

KAMU BANKALARINDA DA ARTTI

Bazı kamu bankalarında yüzde 4,94 olan ihtiyaç kredi faizi yeni haftaya yüzde 5,34 ile başladı. Bazı bankalarda 2 puana yakın artış yapılırken bazı bankalarda da 0.5 puanlık artışlar görüldü.

TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDEN ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

İhtiyaç kredi faizinin yanı sıra konut ve taşıt kredi faiz oranlarında da yükselişler var. Bazı kamu bankalarında konut kredi faizi yüzde 4,29’a kadar çıktı.

Aylık yüzde 2 büyüme sınırı olan taşıt kredisinde de faiz oranları geçen hafta sert yükselmiş ve yüzde 3,99 seviyelerinden yüzde 4,29’a çıkarılmıştı bu haftaya ise en düşük yüzde 4,5 seviyesinden taşıt kredisi kullandırımı gerçekleştiriliyor.