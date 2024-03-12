Kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken iddia: Taksit sınırı düşürüldü

12 Mart 2024 01:42 - Güncelleme : 12 Mart 2024 01:43

Bir süredir konuşulan ‘kredi kartı kullanımı sınırlandırılacak’ iddiaları hakkında bankalardan herkesi ilgilendiren bir adım geldi. Son dönemde kredi kartı harcamalarıyla ilgili seçim sonrasında sınırlayıcı bir adım geleceği söyleniyordu ancak seçim öncesinde bir adım atıldı.

Bankaların kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdüğü iddia edildi. Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu.

Sözcü'nün haberine göre; bankacılık kaynakları, en ucuz finansman kaynağı olarak görüldüğü için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

SÖZLÜ YÖNLENDİRME YAPILDI

Bankalara nakit avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı aktarıldı.

Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüzde 5,5 artarken kredi kartı harcamalarında artış oranı yüzde 13,8'e ulaşmıştı.

Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuştu.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alınmıştı.