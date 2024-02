Kredi kartı aidatlarına dudak uçuklatan zam geldi! Bankalar yıllık 30 milyar kazanıyor

28 Şubat 2024 09:34 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:11

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankalarda özellikle kredi kartlarına düzenleme getirilecek açıklamaları akabinde bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde yüze yakın zam yaptı. 2024 yılında kredi kartı aidatlarına yapılan bu fahiş zam sonrası vatandaşlar merakla araştırma yaptı.

KREDİ KARTLARININ AİDATLARINA DUDAK UÇUKLATAN ZAM

Cem Küçük'ün Günaydın Türkiye programına katılan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, kredi kartı aidat zamlarına dair önemli açıklamalar yaptı. Yıldız, aynı zamanda TÜDER Başkanı Levent Küçük'ün sözlerini hatırlattı. En yüksek bin 500 en düşük 400 aidat alındığının altını çizdi.

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, "Vatandaşlar yaptıkları her alışverişten yüzde 5 komisyon ödüyor. Bu yüzden aidat ödenmemesi lazım. Bunu TÜDER Başkanı Levent Küçük'te çağrıda bulundu. Bunun alınmaması lazım. Ancak kredi kartı aidatları halen alınıyor ve her sene alınıyor. Hem de her sene yüzde yüz oranlarında bir artış sağlanıyor" şeklinde konuştu. Öte yandan Yıldız, bankaların yıllık aidatlardan ende ettiği kazancı da ifade etti.

BANKALAR YILLIK 30 MİLYAR KAZANIYOR

Yıldız bankaların kredi kartı aidat zam oranlarından her yıl milyarlık kazanç sağladığını şu sözlerle anlattı:

"Bankalar ise bu konu hakkında şunu ifade ediyor. Alışveriş kazancı, indirim fırsatı, taksit imkanı ve bonus gibi birçok durum sunduklarını ifade ederek aidatların alınımını haklı buluyor. Eğer böyle fırsatlar kullanmak istemiyorlarsa düz kartların zaten aidatları yok. Bankalar yıllık aidatlarda 30 milyar lirayı kazanıyor."

Cem Küçük ise bunun üzerine yurt dışında nasıl olduğuna dair soru sordu gelen bir mesaj üzerine ise yurt dışında kredi kartı aidatları için "Aynı durum Amerika'da da geçerli, fırsatlı olan kartlarda aidat var ancak düz kullanımlı kartlarda aidat yok" şeklinde konuştu.

Kredi kart aidatı için müşterilerin bankalarla görüşmesi gerekiyor. Yıllık kesilecek olan en düşük 400 en yüksek 1500 TL olan bu ücretler konusunda kanun vatandaştan yana. Ancak en ufak ayrıntı ise bankaların kartlardaki avantaj fırsatlarıdır. Bankalarda bu avantaj fırsatlarını iptal etme hakları var.