Kuaför fiyatları zamlandı, evde tıraş moda oldu! Saç kesimi erkekte 250, kadında 700 TL'yi buluyor

21 Şubat 2024 11:48 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:54

Kuaföre gitmek artık hayal oldu. Enflasyon bu kez kişisel bakımı da vurdu. Bakım ve değişim yaptırmak isteyenler için her şey neredeyse ikiye katlandı. Hem personel hem de kullanılan ürünlerdeki artış kuaförlerde maliyetleri artırdı.

TÜM MALİYETLER ARTTI

Kirası, işçisi, elektriği, suyu ve malzemeleri derken fiyat tarifelerinde zam yapıldı. En büyük neden aslında kullanılan bazı ürünlerin dışarıdan dövizle gelmesi olarak gösteriliyor.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI, EVDE TRAŞ MODA OLDU

Yüksek enflasyon yüzünden artan yaşam pahalılığı pek çok kişinin kişisel bakımını da lüks hale getirdi. Kuaför ve berberlerde zam yüzde 100’ü geçti. Saç kesimi erkeklerde en az 250, kadınlarda 700 TL’yi buldu. Yurttaş çözümü evde tıraşı öğrenmekte buldu.

MART AYINDA YENİ ZAM BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir yılda fiyatlar yüzde 100 artarken esnaf mart ayında gelecek tarife ile yeniden zam bekliyor.

İstanbul’da kuaför ve berber odaları yeni tarifeleri ocak ayında açıklamıştı. Erkek kuaförlerinde en ucuz saç kesimi 80-100 TL’den 250 liraya çıkarken kadın kuaförlerinde 250 TL olan saç kesimi 700 liraya, 800 TL olan saç boyama ise 1500 TL’ye çıktı.

“FİYATLARI ARTTIRMAK ZORUNDA KALDIK”

İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Haydar Alkoç, Cumhuriyet' e konuştu. Alkoç, İstanbul’da 7 bine yakın üyelerinin olduğunu belirtti. Kuaför ürünlerinin çoğunluğunun dövize bağlı ithal ürünler olduğunu bu nedenle dövizdeki artışın fiyatları artırdığını dile getiren Alkoç, kiraların da yüzde 100’ün üzerinde arttığını vurguladı. Elektrik, doğalgaz ve asgari ücretle birlikte işçiliğin de yükseldiğini dile getiren Alkoç, şunları söyledi:

“Fiyatları arttırmak zorunda kaldık. Bugün aldığımız ürünü yarın aynı fiyata bulamıyoruz. Her seferinde yüksek oranda artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Pahalılık nedeniyle müşteri sayısı da düştü. Altı aydır günde ortalama 7-8 civarı kuaför kapanıyor”

KİRALAR ELLERİ KOLLARI BAĞLIYOR

Üsküdar’da kadın kuaförlüğü yapan Mehmet T’nin fiyat artışlarının nedeni konusunda ilk sözü kira artışları oluyor. Dükkân sahibiyle davalık olduğunu belirten esnaf, “2021’de 4 bin lira olan kiram bugün 15 bin lira, ben 20 bin liraya çıkarıyorum ama dükkân sahibi 35 bin istiyor. Biz nasıl zam yapmayalım” diyor.

MÜŞTERİ SAYISI AZALDI, KAPANMALAR ARTTI

Şişli’de bir kadın kuaförü işleten Nesin Demirtaş da müşteri sayısının yarı yarıya düştüğünü söyleyerek şöyle konuşuyor:

“Müşteri sayımız azaldı. Çünkü alım gücü düştü, her şey çok pahalı geliyor insanlara. İki senede giderlerimiz yüzde 500-600 oranında arttı. Ürünlerimiz yurtdışından geliyor. Ana firma Avro üzerinden zam yapıyor. Biz de maliyetlerin artmasından ve özellikle kiralardaki bu artıştan dolayı bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz. Birçok meslektaşım kapatmak zorunda kalıyor ya da birleşiyor. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki günlerde fiyat tarifesine yeni bir zam daha bekliyoruz.”

“HERKES TIRAŞ MAKİNESİ MODELİ SORUYOR”

Maltepe’de erkek kuaförü işleten Ali Kılıç ise müşterinin saç ve sakal tıraşını artık evinde yapmaya başladığını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Bize en sadık müşterimiz bile artık sadece ayda bir saç tıraşına geliyor. Herkes tıraş makinesi modeli soruyor almak için.”

SADECE KAŞ 200 LİRA

Üsküdar’da kuaföre gelen müşteri Şenel Polat ise artışların fahiş olduğu düşüncesinde. Artan fiyatlara yetişememekten şikâyetçi olan Polat, “Bir kaşa 200 lira ödedim. Ürünlere zam geliyor ama elektrik harcamadı, su harcamadı, sadece kaş aldırmak bu kadar pahalı olmamalı” dedi.