Kulis bilgisi sızdı! SGK Uzmanı İsa Karakaş emekliye seyyanen zam ile ilgili rakamı verdi

08 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 08 Mart 2024 17:47

Türkiye seçimlere hazırlanırken meydanların ‘emekli’ ile ilgili vaatlerde yankılanıyor. Seçim çalışmalarında adaylardan emekliyi merkeze alan söylemler yükselirken, Ak Parti tarafından gelen sinyaller umutları biraz daha artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.” Açıklamaları dikkat çekmişti. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu emekli zammına ilişkin, "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadeleri zam ile ilgili yeşil ışığı yaktı.

KULİS BİLGİSİ SIZDI, SGK UZMANI İSA KARAKAŞ EMEKLİYE MÜJDEYİ VERDİ

TGRT Haber YouTube kanalında Alper Altun’un sunduğu 'Bi Bakalım' programına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş, kulislerde konuşulan ve emeklilere seçim öncesi için düşünülen zam müjdesini açıkladı.

İsa Karakaş, “Ben hiçbir zaman karamsar olmadım. Emekliler biliyorlar, temmuz ayının başından beri seyyanen zammın elzem olduğunu söyledik. Emeklilerin durum belli. Biz malumun ilanını konuşuyoruz. Emeklilere seçim öncesi 5000 TL seyyanen zam gelebilir." dedi.