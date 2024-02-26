Kulisler hareketlendi! Ünlü ekonomist açıkladı: Asgari ücrete ara zam ve bölgesel maaş masada

26 Şubat 2024 16:51 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 17:00

Ekonomist Şeref Oğuz asgari ücret ile ilgili bomba kulisi paylaştı. Oğuz, birçok işveren temsilcisinin hatta TÜSİAD'ın dahi asgari ücretin yılda iki kez yükseltilmesine sıcak baktığını ifade ederek, "Mayıs ayında enflasyon zirveye çıkacak. Haziran ayında asgari ücret yeniden görüşülecek. Aksi takdirde çalışma barışı sağlanamaz. Ayrıca bölgesel asgari ücret de değerlendiriliyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANABİLİR

Ekonomim yazarı Dr. Şeref Oğuz, asgari ücretle ilgili Ankara kulisleri ile işçi ve işveren sendikalarından aldığı bomba kulis bilgilerini anlattı.

Oğuz, Merkez Bankası'nın enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını birçok raporunda açıkça belirttiğine dikkat çekerek, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını ifade etti.

ÇALIŞMA BARIŞININ BOZULMAMASI İÇİN ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ŞART!

Oğuz, özellikle işverenleri mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinerek, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını aktardı. Bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğine değinen Şeref Oğuz, şunları söyledi:

Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Evet asgari ücrette yeni bir düzenleme gelecek. Çünkü mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklentisi var.

KOMİSYONUN BOŞ SANDALYESİNDE ENFLASYON OTURUYOR

Her ne kadar Cumhurbaşkanı yılbaşında asgari ücretin artık yılda bir kere açıklanacağını söylese bile bunun kararını kamu ya da Cumhurbaşkanı değil, enflasyonun kendisi verecek. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, kamu, işveren ve işçinin yanı sıra bir tane daha sandalye var orada. O sandalyede birisi oturuyor, gizli birisi. O sandalyede enflasyon oturuyor. Ve diyor ki; 'Çalışanın cebine ne koyarsan ben onu oradan almakla mükellefim'...

2024’TE BİR KEZ DAHA ARTACAK!

Asgari ücretin yılda iki kez artırılması talebi sendikalardan değil TÜSİAD'dan geldi. 2021 enflasyon da birden atağa geçince TÜSİAD, 'Biz çalıştıracak insan bulamıyoruz asgari ücreti artıralım' dediler ve yılda iki kereye çıkarıldı asgari ücret artışı. Aynı şekilde gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET MASADA

Bunun dışında bölgesel asgari ücret olabilir mi bu da tartışılıyor. Örneğin Bingöl'deki asgari ücretle İstanbul'daki asgari ücret aynı mı olmalı, bölgesel asgari ücret uygulanır mı? değerlendirmesinin yaşanacağı seçim sonrası bir haziran ayı bizi bekliyor olacak."

ŞİMŞEK, ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ikinci kez zam yapılmasına kökten karşı olduğunu aktaran Dr. Şeref Oğuz, Orta Vadeli Program'da asgari ücretin yılda iki kez düzenlenmesinin karşılığı olmadığına da işaret ederek, "Ancak dediğim gibi çalışma barışının bozulmaması ve endüstrinin istihdam kaybından dolayı bunu yapacaklar" dedi.