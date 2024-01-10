Kulisler hareketlendi, emekliye ek zam geliyor! Zamlı emekli aylığı hesaplara ne zaman yatacak?

10 Ocak 2024 10:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:51

TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla altı aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Memur emeklisi toplu sözleşme zammı, enflasyon rakamları ve refah payıyla beraber toplamda yüzde 49 civarında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise sadece TÜFE rakamlarıyla yüzde 37,57 oranında zam almaya hak kazandı. Yaklaşık 17 milyon emekli zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor.

EMEKLİLER ARASINDA ZAM FARKI VAR

İşçi emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 11.68’lik fark kamuoyunda tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi eşitleme düzenlemesiyle maaşlara zam yapılması bekleniyor. Öte yandan Meclis’in gündemine kök maaş düzenlemesinin gelmesi sözkonusu.

Meclis 16 Ocak tarihine kadar kapalı olacak. Düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir. Refah payının ya da kök maaş düzenlemesinin yapılması halinde konunun önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Melis’ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına gidecek. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak tamamen resmileşecek.

EK ZAM YÜZDE 8 OLACAK

Öte yandan 7.500 TL’nin altındaki maaşlar için ilave zam yapılarak iyileştirmeye gidilecek. Böylelikle 5 milyona yakın emekli için zam oranının yüzde 49,25’e eşitlenebileceği de ifade ediliyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre ek zam oranı yüzde 8 seviyesinde olabilir. Tahminlere göre enflasyon Haziran ayında yüzde 24 seviyesine gerileyecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24, Memurlar ise yüzde 18.6 zam alacak. Yani arada bu kez memurlar aleyhine yüzde 5.4'lük bir fark oluşacak.

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu farkı da hesaba katan ekonomi yönetimi Ocak ayında memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını eşitlemeyi düşünmüyor. Bu nedenle ek zammın yüzde 12 değil de yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için de kök maaş düzenlemesi gerekiyor. Hazırlanan rapor, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.