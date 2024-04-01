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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:38

Kurumlar vergisinde yeni dönem başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren yeni düzenlemenin başladığını açıkladı.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurumlar vergisinde yeni dönem başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

SON GÜN 30 NİSAN

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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