Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı ve evde bakım yardımına zam geldi

03 Ocak 2024 16:26 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 16:35

TÜİK 2023 yılı aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Yıllık enflasyonun ortaya çıkmasıyla birlikte 2024 yılı memur zam oranı da belli oldu. Memur artışına bağlı olarak artan kıdem tazminatı tavanı olmak üzere, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli maaşı gibi ödemeler de tamamen değişti. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

65 YAŞ AYLIĞI ARTTI

Herhangi bir SSK ya da Bağ-Kur emekliliği bulunmayan 65 yaş üstündeki kişilere aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı da memur zammı ile yükseldi. 65 yaş aylığı 2348 TL olan 65 yaş aylığı 3.504,39 TL seviyelerine çıktı.

EVDE BAKIM YARDIMI YÜKSELDİ

Memur zam oranına indeksli evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı da arttı. 5 bin 097 TL olan evde bakım yardımı yüzde 49,25 oranındaki zamla birlikte 7.607,27 TL oldu.

ENGELLİ AYLIKLARINA ZAM GELDİ

Engellilik oranına göre değişen engelli maaşları da memur zammı oranında arttı. Ocak ayından itibaren yüzde 40-69 arası olan engelli aylığı 1874 TL’den 2.796,94 TL seviyesine çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2811 TL'den 4.195,41 TL seviyesine çıkacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Kıdem tazminatı tabanı asgari ücret zammı ile belli olmuştu. 2024 kıdem tazminatı tabanı bu yıl için şimdilik 20 bin 2 TL olarak hesaplanacak. Ancak kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşiyor. Burada yüzde 50 artış ile 23 bin 489 lira olan tavan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında 35 bin 233 TL'ye kadar yükselecek.

SED ÖDEMELERİ DE DEĞİŞECEK

Memur zam oranının belli olmasıyla birlikte çocuk yardımı ödemeleri de tamamen değişecek. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretimdeki çocuklar ile yüksek öğretimde eğitim gören gençler için ödenen tutarlar memur zam oranı kadar artacak.