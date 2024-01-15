Kuyumcudan çeyrek altın için rekor tahmin

15 Ocak 2024 15:36 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:41

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışlarında sona geldiğine dair işaretler ons altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Gram altının yükselen dolar kurundan ve ons altından aldığı destekle yeni yılda da rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Kuyumcu esnafı sarı metal için yaptığı değerlendirmede altın fiyatları için beklentilerini açıklayarak bekledikleri seviyeleri açıkladı.

ALTIN YIL BOYU KAZANDIRDI

Sarraf Bayram Erdoğan, 2023 yılının başı ile 2024 yılının başında altında meydana gelen gelişmeleri değerlendirerek altının 1 yıl içerisinde yüzde 90 seviyesinde artış gösterdiğini söyledi. Vatandaşların en çok fiziki altını tercih ettiğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

Altının 2023 yılı başı itibarıyla gram fiyatı bin 100 TL, çeyrek altın ise bin 800 TL’ydi. 2023 yılında genel beklenti, gördüğümüz rakamların biraz daha üzerindeydi. Şu an itibarıyla gram altınımız, 2 bin 80 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altınımızda 3 bin 420 TL seviyelerinde. 2023 yılından 2024 yılı başına kadar 1 yıllık süreç içerisinde altındaki artış yüzde 89-90’ları buldu. 2023 yılı boyunca dolardaki artış yüzde 50-55 Euro yine yüzde 50-55’lerde kaldı.

Altının dolar karşısındaki değeri ortalama yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Bu da şu demek; 2023 yılı başı itibarıyla 100 bin TL’si olan bir vatandaşımız 2024 yılının başında 190 bin TL’sini aldı. Dolara yatırım yapan vatandaşımız da 155 bin TL’sini aldı. Onsta beklenen rakamlar 2 bin 300 bandındaydı. Şu anda 2 bin 40 - 2 bin 30 bandında. 2024 yılı ilk yarısında onsun 2 bin 300 - 2 bin 400 seviyelerini bulacağını öngörüyoruz.

ÇEYREK ALTINDA 4 BİN TL BEKLENTİSİ

2024 yılı ilk yarısında doları da 33- 34 gibi düşünürsek, altının gram fiyatının 2 bin 80 TL’den 2 bin 500 seviyelerine çıkacağını değerlendiriyoruz. Eğer gram altın 2 bin 500 TL olursa; çeyrek altınımızda 4 bin - 4 bin 100 seviyelerini görecektir. Vatandaşlarımızın fiziki altına olan talebi arttı. Özellikle son 15-20 günlük süreç içerisinde çok ciddi şekilde yatırım altınlarının satışlarında yüzde 50-60’a yakın artışlar gözlemlemekteyiz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM OLDU

En çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Altın alan vatandaşımız dolar ve Euro ya da diğer emtialara göre daha fazla kazandığını her zaman belirttiğimiz gibi altının her zaman daha fazla kazandıran doğru bir yatırım aracı olduğunu değerlendiriyoruz."