Kuyumcular altın bulamıyor! Çeyrek, gram ve yarım altın 'Hokus Pokus' oldu

23 Şubat 2024 09:19 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:04

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır kuyumcu esnafları gram ve çeyrek altın bulamadıklarını söyledi. Altına olan talebin artması beraberinde ciddi altın buhranına neden oldu. Bu durum hakkında ise Kapalı Çarşı esnafından açıklama geldi. Genel olarak piyasalardaki yükselmeye işaret eden uzmanlar altın üretimine olan talebi karşılamadığının altını çizdi. Ciddi oranda azalan çeyrek, gram ve yarım altınlarda son durum ise merak edildi.

KUYUMCULAR ALTIN BULAMIYOR!

Kapalı Çarşı'da devam eden altın farklılığı mevcut devam ediyor. Uluslararası piyasalarda 1 kilogram altın, 64.680 dolarken, Kapalı Çarşı'da şu an 67.364 dolar gösteriyor. Ortaya çıkan 2.680 dolarlık bir farklılık var.

Gram altın uluslararası piyasalarda 2.014 görürken, Kapalı Çarşı'da ise satış fiyatı 2.500 TL gösteriyor. Buna ek olarak konulan kota sınırlamasında devam etmekte. Özellikle kota ile beraber bu farklılık günden güne arttı. Bu dönemim aynısı geçtiğimiz seçim zamanında da yaşandı. Hem ABD hem de Türkiye'deki seçimler piyasalardaki bu hareketlenmeyi tetikledi. Seçim sonrası piyasalarda durulma meydana gelse de altın fiyatları artacak ancak altın bulmak zor hale gelmeyecek. Altın fiyatları ve altın bulmakta zorlanma tamamen farklı durum.

Kapalı Çarşı uzmanı altın fiyatlarındaki hareketlenme FED ve enflasyon oranına bağlı kalacağının altını çizdi. Global piyasalarda altın fiyatlarının artışına dair beklentiler de devam ettiği için hem altın fonlarına ve fiziki altına olan talebin devam etti. Kapalı Çarşı uzmanı vatandaşların altın fiyatlarındaki artışa bağlı yatırım amaçlı altına olan ilgilerinin arttığını da hatırlattı. Bu yoğun talep kuyumculardaki rafları boşalttı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında güncel durum; 2 bin 22 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 3 bin 305 TL seviyesinden 3 bin 308 liraya yükseldi. Piyasalar ve kuyumcular arasındaki fark kaynaklı fiyatlandırma rezerve bağlı ilerliyor.