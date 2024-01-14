Kuyumcular 'içi maalesef bakır, riskli' diyerek kararını açıkladı! Vatandaşlara kesme altın çağrısı

14 Ocak 2024 18:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 18:08

Piyasalarında Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik sinyaller ve artan bölgesel riskler güvenli liman özelliği taşıyan altına yönelik talebi etkiliyor. Yurt içinde vatandaş yarım, çeyrek, gram altının yanı sıra daha hesaplı olması için farklı alternatiflere yöneliyor.

Üzerinde herhangi bir barkod bulunmayan, paketsiz şekilde satılan ve garantisi olmayan kesme altınla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bazı kuyumcular, alım ve satımını yapmamaya yönelik karar almıştı. Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, ilerleyen zamanlarda kendilerinin de oda olarak bu tarz bir karar alabileceklerini ifade etti.

Kesme altının normalde atölyelerde kullanıldığını ve olmaması gerektiği bir şekilde popüler olduğunu aktaran Yönlüer, sahtecilik yöntemlerinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara bildikleri esnaftan güvenilir şekillerde alışveriş yapmasını tavsiye etti. Müşterilerden paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneren kuyumcu esnafı, sosyal medyadaki kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini istedi.

ALIM KALDIRILACAK

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, kesme altının kuyumculuk sektöründe atölyeler ve dâhili kuyumcular arasında kullanıldığını belirtti. Ancak son dönemlerde halk arasında olmaması gerektiği ama bir şekilde popüler olduğunu dile getiren Yönlüer, “Kayıt dışı bir şekilde müşterimize kesme altın gram olarak satılmaya başlandı. Biz bunu normalde kendimiz satmayı pek tasvip etmiyoruz ve Eskişehirli kuyumcular olarak müşterilerden alımını kaldırmayı düşünüyoruz. Çünkü güvenli değil, bu durumda sahtecilik çok oluyor. Müşterilerimizden ve halkımızdan paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneriyoruz. Kesme altın ileriye doğru biraz sorun oluşturacak gibi duruyor” dedi.

“İYİ ANALİZ ETMEK LAZIM, ANLAYAMIYORSUN”

Oda olarak bu konuyla ilgili bir karar almayı planladıklarını aktaran Yönlüer, şunları söyledi:

“Kesme altın, olması gerektiği gibi sadece kuyumcu esnafının kendi atölyeleri arasında kullanması lazım. Çünkü kimden geldiğini bilmediğimiz için biz de almaya çekiniyoruz. Resmi olarak henüz bir karar almadık ama Türkiye çapında bunun halka alım ve satımının kaldırılmasını düşünüyoruz. Eskişehir’de çok şükür nahoş bir durumla karşılaşmadık. Ama en son Antalya Kuyumcular Odası’ndan bir mesaj geldi, kaplama yapmışlar. Dışı altın, içi maalesef bakır. O da düşük ayar geliyor. Bunları çok iyi analiz etmek lazım, anlayamıyorsun. O yüzden riskli ve biz de o riski minimize etmek adına hiç almayacağız ve satmayacağız. Müşterilerimize ve halkımıza tavsiyem, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapmasıdır. Böyle sosyal medyadaki popüler haberlere çok itibar edilmemesi lazım. Kesme altın hiç zarar etmiyor falan deniliyor ama Cumhuriyet altını da tasarruf altını, paketli külçe altını da aynı. Hem QR kodlu hem de seri numaralı. Halkımızın böyle boş haberlere itibar etmesini istemiyoruz.”