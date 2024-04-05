Lider değişmedi, listeden Togg sürprizi geldi! İşte en çok satılan otomobil markaları

05 Nisan 2024 12:31 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:32

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Özel bankalar çıtayı yükseltti! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL’ye çıktı

Sıfır ve ikinci el araç satışları arttı! Piyasaya seçim ve bayram bereketi geldi

Sıfır ve ikinci el araç satışları arttı! Piyasaya seçim ve bayram bereketi geldi

2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin otomobil satış rakamları belli oldu. Seçim belirsizliği satışları katladı. İlk çeyrekte lüks otomobil grubunda satılan modeller de artış hız kesmedi. Normal araç kategorisinde de lider yine değişmedi.

OTOMOTİV PAZARI BÜYÜYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

MART AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 OTOMOBİL MARKASI

Mart sonu itibarıyla binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 39 bin 983 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 36 bin 63 satışla Renault ve 21 bin 751 adetle Ford takip etti.

Volkswagen 18 bin 587 satışla dördüncü, Toyota 17 bin 589 adetle beşinci sırada yer aldı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE LİDER DEĞİŞMEDİ

Otomobil satışları ele alındığında 3 aylık dönemde en fazla satılan marka 32 bin 24 adetle Renault olurken onu 23 bin 892 satışla Fiat, 15 bin 467 ile Chery izledi.

Toyota, 14 bin 337 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Peugeot, 12 bin 980 adetle beşinci oldu.

LÜKS OTOMOBİLDE SATIŞLAR HIZ KESMEDİ

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde ilk çeyrekte Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ilk çeyrek için 4 bin 145 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın ise satışları 375'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda ilk çeyrekte 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 adet Bentley, 6 Lamborghini, 5'er adet Aston Martin ile Ferrari satıldı.