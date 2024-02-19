Kredi kartlarında dar gelirli muhasebesi, uzman isim detayları anlattı

19 Şubat 2024 12:11 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 12:17

Yüksek enflasyon rakamları tüketicileri kredi kartı kullanımına yönlendirdi. Kart borçlarının rekor seviyelere ulaşmasının yanı sıra enflasyonu körüklemesi yeni düzenleme beklentilerini güçlendirdi. TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalar yapan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz kredi kartı kullanımına ve olası düzenlemelere yönelik açıklamalar yaptı.

Filiz Eryılmaz kredi kartı kullanımlarındaki artışın devam ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

KREDİ KARTI KULLANIMI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Enflasyonla mücadele aşamasındayız. Dolayısıyla enflasyon için yukarı yönlü risklerden biri de güçlü tüketim harcaması. Evet, orada bir yavaşlama var ama henüz istenir düzeyde değil. Hele ki bireyler tarafına baktığımızda bireylerin kredilerinde özellikle kredi kartı kullanımının çok güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz.

O zaman enflasyonu düşürebilmek için tüketimin iç talebin bastırılması lazım. Bunun için de kredi kartıyla ilgili insanların daha az kredi kartıyla harcama yapmasını sağlayacak birtakım önlemlerin alınması gerektiği yönünde tartışmalar var tabii burada.

2 TÜRLÜ KREDİ KARTI KULLANICISI VAR

Burada şöyle bir durum var, bu kredi kartı kullanımını ikiye ayırmak lazım. Bir grup bunu sadece ödeme aracı olarak kullanıyor. Özellikle gelir düzeyi yüksek olan ve lüks yaşayan grupta hep faize bile duyarlı değil bu grup. Çünkü faizin artması bu grubu çok etkilemediği için özellikle dijital ekonomide gidip fiziki satın almak yerine internetten satın almak için kredi kartını kullanıyor.

Ama Türkiye’de öyle bir kesim var ki kredi kartını ödeme aracından ziyade bir borç aracı olarak kullanıyor. Çünkü kendi geliri yetmediği için günlük zaruri ihtiyaçlarını döndürebilmek için mecburen kredi kartı kullanarak hiçbir şey olmasa bile taksit sayısından yararlanmak için bunu kullanıyor.

DÜZENLEME GEREKLİ

Şimdi dolayısıyla evet, buraya bir düzenleme gelmeli, tüketim bastırılmalı fakat bu yapılırken çeşitlendirilmiş bir yöntem olması lazım. Özellikle bu dar gelirli sabit gelirli kesimi koruyacak şekilde bunların kredi kartı kullanımını kısıtlamayacak şekilde. Ama lüks tüketim ithalat tüketimini kısıtlayacak şekilde onların kredi kartıyla tüketimini engelleyecek şekilde düzenlemeler olabilir.

LİMİT DÜZENLEMESİ MASADA

Mesela şu gibi öneriler var, kredi kartı limiti 20 bin TL’nin altında olanlara hiç dokunulmasın veya bireysel ihtiyaç kredisi kullananlar için 100 bin TL’nin altına hiç dokunulmasın ve meblağlar artık her bir meblağ artışında kısıtlamalarda giderek artsın, kuvvetle muhtemel.

TAKSİT SAYISI GELİRE GÖRE OLABİLİR

Anlaşılan o ki, piyasadaki beklentilere göre böyle çeşitlendirilmiş bir yöntem gelecek taksit sayısı da çok konuşuluyor. Özellikle bu biraz önce söylediğim gibi fazlaca taksit olması dar gelirli kesim için avantajlı. Çünkü geliri düşük olduğu için her ay taksit olmazsa eğer bunu ödemesi çok zor.

O nedenle muhtemelen yine bir düzenleme gelecekse daha kart limiti yüksek olanlara geliri yüksek olanlara taksitin kaldırıldığı veya azaltıldığı ama dar gelirli kesim için de taksit sayısında bir değişikliğin olmadığı bir süreç olabilir biraz önce.

Şunu da söylediniz, ticari kredi kartları içinde şimdi orada da zor durum. Özellikle seçici kredi politikası içinde olmayan işletmeler oldukça zorlanıyorlar. Dolayısıyla özellikle orada da seçici kredi dışında olan yani çok rahat kredi bulamayan işletmelerde de taksit sayısının artırılması veya işte kredi kartını bazı baskıların getirilmemesi gibi yöntemler söz konusu olabilir. Ama şurası kesinleşti gibi. Merkez Bankası Başkanı son enflasyon sunumunda raporu sunumunda bunu söyledi. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz.