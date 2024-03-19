Lisans mezunlarına memurluk kapısı açıldı! Tek şart var

19 Mart 2024 20:58 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:25

Artvin Çoruh Üniversitesi, kamu personeli eksiğini tamamlamak için ilan açtı. İş alanına göre pozisyon ve maaş skalası değişen işe alım birçok Lise mezunu tarafından araştırıldı. Ofis personeli, mühendis, beslenme uzmanı, teknisyen ve destek personeli (temizlik personeli) gibi çalışma alanlarına kamu personeli almak isteyen Artvin Çoruh Üniversitesi, ilanı resmi sayfasından yayınladı.

LİSANS MEZUNLARINA MEMURLUK KAPISI AÇILDI!

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) memur alımı için tek şart sundu bu da KPSS'den 65 puan ve üzeri olması gerektiğini belirtti. Öte yandan hem başvuru hem de görüşme için tarih başladı.

15 Mart'ta başlayan başvuru için https://www.artvin.edu.tr/ adresine yönlendirilme istiyor. Öte yandan üniversite her alan için görüşmenin farklı olacağını belirtti. Ofis ve temizlik personeli için 25-30 bin TL aralığında değişen maaş skalasında mühendis beslenme uzmanı için ise 35 bin TL üzeri maaş skalasına sahip.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum olmaması,

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan herhangi bir cezası olmamalı,

Erkekler için askerlik yapılmış olmalı,

Bedensel ve akıl sağlığı açısından engel bulunmamalı

Güvenlik soruşturmasının temiz olması gerekiyor.