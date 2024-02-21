Maaşı asgariden yatıran işveren yandı! Bakanlık harekete geçti

21 Şubat 2024 08:32 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 08:53

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanların haklarını gasbeden patronlarla ilgili sert yaptırımlara hazırlanıyor. Bakanlığın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verdiği talimatla artık, çalışanların maaşlarını asgari seviyede gösterip eksik prim ödeyerek kalan miktarı nakit olarak veren işverenler için cezalar geliyor. Bunun yanında meslek kodlarını hatalı giren ve çalışanlarının haklarını ihlal eden işverenler için de yaptırımlara gidilmesi gündemde.

161 BİNR LİRAYA VARAN YAPTIRIM

Aldığı talimatla konuyla ilgili inceleme başlatan SGK ceza miktarlarını da belirledi. Buna göre gerçeği yansıtmayan meslek kodu düzenleyen işverenler bin 341 TL, geçersiz bordro düzenleyen işverenler 6 bin 707 TL, işe girişi bildirmeyen işverenler 26 bin 829 TL, kayıt sunmayan işverenler ise 161 bin TL ceza ödeyecek.

TOP MESLEK ODALARINDA

Bu doğrultuda meslek odaları veya örgütleri, meslek kodlarına ilişkin ücret bilgilerini isteyebilecek. Düşük ücret bildirilen meslek kodları fark edilirse müfettişler tarafından inceleme başlatılacak. Düşük ücret bildirilen çalışanların öncelikle işverenlerinden düzeltme talep etmeleri gerekiyor. İşveren talebi reddederse, SGK'ya şikayette bulunmak ve dava açmak gerekebilir.