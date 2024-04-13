Maliye POS cihazlarının peşinde! İşletmelere ceza yolda

13 Nisan 2024 12:09 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 12:11

Altın neden yükseldi? İslam Memiş "İşler iyi bir yere gitmiyor” diyerek uyardı

Altın neden yükseldi? İslam Memiş "İşler iyi bir yere gitmiyor” diyerek uyardı

Son günlerde gıdadan giyime çok sayıda kuruluş ödemeleri IBAN üzerinden almaya başladı. Artan şikayetler üzerine Maliye bu yöntemi kullananların hesaplarını incelemeye aldı.

MALİYE ÖDEMELERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Son dönemlerde bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka kartı ile almak yerine IBAN üzerinden talep etmelerine yönelik şikayetler arttı. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıklıkla gündeme gelen "IBAN ile ödeme" işlemlerinin peşine düştü.

KOMİSYONDAN KAÇIYORLAR

Bu yöntem ile banka ve POS cihazı komisyonundan kaçan mükelleflerin kazançlarını kayıt dışı hale getirdiği belirtildi. Vergi müfettişlerinin şikayetler üzerine kart ile ödeme almak yerine IBAN'a havale isteyen işletmeleri takip altına aldığı ifade edildi.

İşletmelerin IBAN'a havale yolunu kullanarak fiş ve fatura düzenlemekten kaçındığı bildirildi.

CEZA UYGULANACAK

Maliye Bakanlığı ise her alanda kayıt dışılıkla mücadele etmeye devan ediyor. Alınan önlemler ile KDV, gelir ve kurumlar vergisinde kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Buna göre sürekli farklı kişilerden hesaplara para gönderilen banka hesabı sahiplerine ceza uygulanacağı kaydedildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın kazançları ile harcamaları arasında uyum olmayan kişilere yönelik analizlerini hızlandırdığı kaydedildi.