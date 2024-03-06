Marketlerin fiyat oyunu ortaya çıktı! İşte Ramazan kolisinin zam şampiyonları

06 Mart 2024 16:26 - Güncelleme : 06 Mart 2024 16:38

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar sahur ve iftar sofraları için alışverişe başladı. Her Ramazan olduğu gibi marketlerde ve online mecralarda Ramazan paket ve kolileri satışa çıktı. Bunun yanında pek çok şirket çalışanlara ya doğrudan söz konusu paketleri dağıtıyor ya da Ramazan ayı nedeniyle nakit desteğinde bulunuyor.

Ramazan başlarken vatandaşın gündeminden ‘zamlar’ düşmüyor. Marketler Ramazan için indirimlerini duyurdu. Ramazan fırsatı adı altında marketler seçili ürünlerde fiyatları dondurduğunu açıklasa da aslında durum farklı.

Habertürk'ün haberine göre, pek çok üründe zamların önden yapıldığı ortaya çıktı. İçerisinde et ve süt ürünlerinin bulunmadığı 13 temel üründen oluşan Ramazan kolisinin maliyeti şubat başında 649 lira iken, maliyet mart ayı itibarıyla 753 liraya yükseldi. Yüzde 16'lık bu zam TÜİK'in açıkladığı; gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanan yüzde 8.25'lik artışın neredeyse 2 katına denk geldi.

MUFTAK ALIŞVERİŞİNDE ZAMLI FİYATLAR DAMGA VURDU

TÜİK'in açıkladığı son veriler vatandaşların bu yıl Ramazan ayında mutfak alışverişlerinde zamlı fiyatlarla karşılaşacağını ortaya koydu. Pazartesi günü açıklanan verilere göre şubat ayında manşet enflasyon aylık yüzde 4.53, yıllık ise yüzde 67.07 oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aylık artış ise yüzde 8.25 olarak gerçekleşti. Bu gruptaki yıllık enflasyon böylece yüzde 71.12 ile manşet enflasyonun 4.05 puan üzerine çıktı. Şubat ayında işlenmemiş gıda fiyatları yüzde 9.30 artarken, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış yüzde 7.29 olarak açıklandı.

“FİYATLAR DONDURULDU” DEDİLER AMA…

Geçen yıllarda olduğu gibi özel market zincirleri 11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı boyunca çeşitli ürünlerde fiyatları donduracağını, yani söz konusu ürünlerde herhangi bir zam olmayacağını açıkladı.

İçerisinde kırmızı et, beyaz et, peynir gibi süt ürünleri bulunmayan temel ramazan kolilerini oluşturan ürünlere bakıldığında ise halihazırda pek çok ürüne geçen ay TÜİK'in açıkladığı artış oranının çok üzerinde zam yapıldığı görüldü.

GIDA ENFLASYONUNUN 2 KATI ZAM

Geçen yıl ve bu yıl fiyatlarını karşılaştırdığı 13 üründen oluşan Ramazan kolisinin fiyatı yıllık olarak yüzde 89, aylık olarak ise yüzde 16 yükseldi. Yani söz konusu ürünlere ramazan ayı öncesinde TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonunun yaklaşık 2 katı zam yapıldı.

Değerlendirmeye alınan ürünlerden oluşan ramazan paketinin maliyeti geçen yıl 399 lira iken bu yıl 753 liraya yükseldi. Eğer şubat ayındaki zamlar yapılmasaydı söz konusu kolinin maliyeti 649 lira olurdu.

İŞTE RAMAZAN KOLİSİNİN ZAM ŞAMPİYONLARI

İncelenen ürünlerde aylık olarak yani şubat başından mart başına kadar en hızlı artışlar tuz, şeker, ve makarna fiyatlarında yaşandı. Bu ürünlere son 1 ayda sırasıyla yüzde 49, yüzde 32 ve yüzde 27'lik zamlar geldi.

Yıllık fiyat artışında ise ilk sırayı yüzde 221 ile sele zeytin aldı. Bu ürünü yüzde 132'lik zam ile iyotlu tuz ve yüzde 100'lük artışla puding takip etti.

Ramazan öncesi marketlerde temel gıda kategorisine giren pek çok üründe hem gıda hem de manşet enflasyonun çok üzerinde zam yapılırken Ramazan kolilerinde indirimlere de gidildiğini belirtmek gerekiyor.

Ramazan kolileri ürün içeriğine göre sınıflara ayrılıyor. Bazı zincir marketler kolilerde, sınıfına göre yüzde 10 ila 15 arasında değişen indirimler uyguluyor. Tabii bu indirimlere rağmen ödenecek fatura bir önceki ayın üzerinde kalıyor.