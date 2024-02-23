MEB harekete geçti, iş gücü ihtiyacına 'merhem' olacak! Meslek liselerinde 4 yenilik devrede

23 Şubat 2024 17:18 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:28

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerindeki öğrencilerin aynı zamanda istidam edilebilmesi için 4 yeni okul programını hayata geçiriyor.

Bölge, İhtisas, Sektör İçi ve Sektöre Entegre Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi yayımlandı.

MEB PANSİYONLU OKULLARI HAYATA GEÇİRİYOR

Yeni mevzuatla meslek liselerinin sektörlerin içinde eğitim vermesinin önü açıldı. Meslek liselerinde hayata geçirilmesi planlanan 4 yeni programa göre 11. sınıf öğrencileri için yeni kontenjanlar ayrılacak, öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanacak.

ÜRETİM DE DESTEKLENECEK

İşletmelerin yoğun olduğu yerlerde bölge okulları açılacak, eğitim alanının daha etkin ve verimli geçmesi için ihtisas okulları hayata geçecek. Yeni mevzuatla birlikte öğrenciler hem okuyacak hem de üretecek.

MESLEK LİSELERİNDE PANSİYON YER ALACAK

Ayrıca, 10. sınıfı tamamlayan belli niteliklere sahip meslek lisesi öğrencilerine sanayi bölgeleri için nakil imkanı tanınacak. böylelikle, sanayinin az geliştiği bölgelerdeki öğrenciler, parasız yatılılık imkanlarından yararlandırılarak fırsat eşitliği sunulacak.

Yeni mevzuat 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren hayata geçecek.