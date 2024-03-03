Meclis'ten geçti, hesaplar yeniden yapıldı, ikramiyeler ne zaman yatacak?

03 Mart 2024 10:15 - Güncelleme : 03 Mart 2024 11:07

Yaklaşık 16 milyon emeklinin bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı. 2 bin lira olarak uygulanan ikramiyelerin 3 bin liraya çıkarıldı. Düzenleme Meclis’ten geçerken dul ve ölüm aylığı alanların ikramiye tutarları da belli oldu.

ÖNE ÇIKAN TARİHLER BELLİ OLDU

Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlayacak. Böylelikle ödeme tarihi için 1-9 Nisan tarihleri arası öne çıkıyor. Öte yandan Kurban Bayramı da 16 Haziran'da başlıyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinde ise 10-15 Haziran tarihleri ödemesi bekleniyor.

DUL VE YETİMLER NE KADAR ÖDEME ALACAK?

İkramiyelere yapılacak ödemelerde de artış yaşandı. Buna göre, vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan kişiye bayram başına bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan çocuğuna ise 750 lira ödenecek.

Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN DURUMU NEDİR?

Takvim Gazetesi’nden Çığıl Ön Yener’in haberine göre; iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye verilecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ALINABİLECEK?

Emeklilik başvuru yapanlar takip eden ayın başından itibaren aylık alabiliyor. Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Mart'ın sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanabilecek.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise Haziran ayına denk geliyor. Mart ayından sonra ancak Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanların alacağı ilk ikramiye de Kurban Bayramı ikramiyesi olacak. Haziran'da ve sonrasında aylık başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.