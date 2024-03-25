Memur-Sen'den banka promosyonları için yeni çağrı!

25 Mart 2024 11:07 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:07

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan günün şartlarına göre yenilenmesi gerektiğini, geçmiş dönemlerdeki maaşlara göre yapılan anlaşmaların yetersiz kaldığını söyledi.

ADALET BAKANINA TEŞEKKÜR

Emekli maaşlarında devlet bankalarının başlattığı promosyon uygulamasının, kendi taleplerinin haklılığını ortaya koyduğunu söyleyen Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, bu yönde de bir adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yazgan, geçtiğimiz yıl hizmet kollarındaki 8 bakanlığa söz konusu taleplerini yazılı olarak ilettiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Çağrımıza ilk cevap Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’tan geldi. Bakanımız, maaş promosyonlarının şu an düşük kaldığını, güncelleyip, çalışanlarının kayıp yaşamaması için çalışacaklarını açıkladı. Duyarlılığı ve çalışanlarımızın yanında olan bu yaklaşımı sebebiyle kendisine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PROMOSYONLAR YETERSİZ KALDI

Yazgan, maaş promosyon anlaşmalarının geçen yıl yapıldığını ve geçen süre içinde maaşlarda yaşanan artışlar sebebiyle önceki yıllara göre hesaplanan promosyonların yetersiz kaldığını ifade etti.

Yazgan “Bankalarla yapılan protokoller günün şartları, piyasalardaki faiz oranları, anlaşmayı kapsayan memur sayısı esas alınarak yapılmaktadır.

Geçen yıl protokol yapıldığı tarihteki şartlarla günümüz şartlarının aynı olmadığı ortadadır. Bu da memurlarımızın aleyhinedir. Adalet Bakanımızın bu yaklaşımının diğer bakanlarımızca da gösterilmesi bütün kamu görevlilerinin ortak beklentisidir” dedi.

Büro Memur-Sen, maaş promosyonlarının yeniden belirlenmesi için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir yazı yazmış ve bu talebini iletmişti.