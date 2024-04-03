Memur ve emekli zammında kritik kulis! Uzmanı açıkladı: Sadece onlar ‘sıfır’ zam alacaklar

03 Nisan 2024 15:44 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:24

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli için maaş hesapları başladı. Memurun ve memur emeklisinin Toplu Sözleşme’ye ek olarak alacağı enflasyon farkı şimdiden oluştu. SSK ve Bağkur emeklisi için de 3 aylık oranlar için tahminler yüzde 25’i buluyor.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan’a konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz ayı maaş zamları için kritik kulis bilgilerinin paylaştı, hem emeklinin hem de memurun maaş zamlarını tek tek hesapladı.

ENFLASYON RAKAMLARI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA NASIL YANSIYACAK?

İsa Karakaş, “Mart enflasyonu açıklandı. Aylık 3.16 ile beklentilerin altında oldu. Ocakta 6.70, şubatta 4,53, martta 3,16 enflasyon 3 aylık toplamda 14.39 oldu. Biz zamları hesaplarken yapılacak olan güncellemeleri kümülatif olarak hesaplıyoruz. Yaptığım hesaplamaya göre, mart ayı itibariyle zam yapılmış olsa refah payı hiç olmasa SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.05 zam olması söz konusu. Durum böyle olunca 20 bin lira maaş alan bir kişi 23 bin lira bugün itibariyle cebinde sayılır.” dedi.

“MEMURUN DURUMU VAHİM”

Memurların durumunun farklı olduğunu dikkat çeken İsa Karakaş, “Memurların durumu biraz vahim. Nedeni de Toplu Sözleşme. Memurların Toplu Sözleşme zammı almalarına rağmen hesaplamadan kaynaklı daha düşük olacak. Bu verilerle birlikte nisan, mayıs, haziran ayı enflasyon rakamları bizim için önemli. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman, benim tahminin nisan, mayıs, haziranda yine buna benzer enflasyon gelirse, yüzde 24-25 bandında SSK ve BAĞ-KUR’lulara bir enflasyon güncellemesi gelmesi söz konusu olacak.” diye konuştu.

“MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ALTINDA KALACAK”

Memur emeklisinin maaş zam oranının SSK ve Bağkur emeklisinin artış oranının aşağısında kalacağını söyleyen Karakaş, eşitleme ile ilgili beklentisinin olduğunu söyledi. Karakaş, “Memurların yüzde 15 oranındaki biliyorsunuz, Toplu Sözleşme ve bir de enflasyon farkı zammı aldığı zaman yüzde 24-25 civarında bekliyorum. Bu oranda olduğu zaman memur emeklileri yani Emekli Sandığı emeklileri bunun 5-6 puan altında olacak. Bu da yüzde 18 civarında olur. Bu da hesaplama yönteminden yani Toplu Sözleşme’den kaynaklanıyor. Şimdi de memur emeklileri daha düşük kalacak. Geçen yıl temmuz ayında, ve bu yıl ocak ayında emeklilerde bir eşitleme oldu. Bu temmuz ayında da yapılacak zamlarda yine eşitleme bekliyoruz. Tahminim temmuz ayında tüm emeklilerin yüzde 24-25 oranında zam almasını bekliyoruz.” İfadelerinin kullandı.

“YÜZDE 25 ZAM OLURSA ‘SIFIR’ ZAM ALACAK EMEKLİLER VAR”

SGK Başuzmanı Karakaş, emekliler için en dezavantajlı grup olan 8 bin altı maaş alan emeklilerin durumunu da açıklık getirdi. Karakaş, ‘sıfır’ zam alacak emeklilerin olduğunu dikkat çekerek “Şöyle bir sorun var. Yüzde 25’i kök maaşa eklediğimiz zaman, sıfır zam alacak olan kişiler var. Kimler onlar? Refah payı hariç yüzde 25 zam olursa 8 bin TL ve altında olanlar ‘sıfır’ çekecek. 8 bin ve altındakilere yüzde 25 zam yansımayacak.” dedi.

KULİSLERDEN SIZDI, SGK BAŞUZMANI MAAŞ ZAMLARI KRİTİK ÇALIŞMAYI AÇIKLADI

Emeklide kök maaş çıkmazı detayları ile anlatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sıfır zam alacak olanlarla ilgili olarak “Hükümetin bunu böyle bırakacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Temmuz ayında bütün emekli maaşlarını masaya yatıracağını söylemişti. Dolayısıyla bu kök maaş sorununa kesin çözüm gelmesini bekliyoruz. Şu anda kulislerden aldığımız bilgiye göre, bütün kök maaşların 10 bin lira sınırına getirilmesi gibi formüller de söz konusu olacak. Kök maaş 10 bin liraya çıkarıldığı zaman, yüzde 25 zammı da eklediğiniz zaman en düşük emekli maaşı temmuzda 12 bin 500 TL olabilir. Bir de gündemde olan refah payı var. Refah payı verecek mi hükümet, vermeyecek mi? Hükümet kanadından gelen açıklamalara baktığımız zaman emekli maaşlarının masaya yatırılması söz konusu olacak. Açıklamalara bakıldığında artık emeklilere de refah payı verilmesi elzemdir.” dedi.