Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu! İşte enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile 2024 yılı maaş artış oranı

03 Ocak 2024 10:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 13:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve memur emeklisi için kritik olan aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin toplu sözleşme zammına ek 6 aylık enflasyon verisi ile birlikte 2024 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı da ortaya çıktı.

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

2023 yılının temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon hesabıyla birlikte memur ve memur emeklisi yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

MEMURUN 2024 ZAM ORANI NETLEŞTİ

Aralık ayına ilişkin TÜFE oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlar kesinlik kazandı. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

Memur maaş zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti.

İŞTE 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

ARALIK AYI ENFLASYONU

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYONU

Kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98 artış gösterdi.

EKİM AYI ENFLASYONU

TÜİK enflasyon verilerine göre, Ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 artış gösterdi.

EYLÜL AYI ENFLASYONU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2023 eylül ayında yıllık %61,53, aylık %4,75 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,40, aylık %3,40 arttı.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU

TÜİK 2023 ağustos ayı enflasyonuna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %49,41, aylık %5,89 artmıştı.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU

TÜİK'e göre, 2023 yılı temmuz ayında TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Memurlar ocak ayında yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Temmuz ayı için yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.