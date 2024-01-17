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17 Ocak 2024 16:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:35

Memurun '14 günlük maaş farkı' işlemleri başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Milyonlarca memurun zamlı maaşları hesaplara geçti. Maaşlarını ayın 1'i ile 14'ü arasında alanlar için ise maaş farkı ödemesi yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan '14 günlük maaş farkı' ile ilgili kamu kurumlarına yazı gönderildi.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: TGRT Haber, memurlar
Memurun &#039;14 günlük maaş farkı&#039; işlemleri başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu
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Ocak ayının başında memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik artış oranının kesinleşmesinin ardından zamlı maaşlar hesaba geçti. Maaşlarını ayın 1'i ile 14'ü arasında alanlar için 14 günlük fark maaşlara yansıtılmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kurumlarına maaş farklarına ilişkin işlemler ile ilgili duyuru yazısı gönderdi.

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda '14 günlük maaş farkları' hakkında  yapılacak işlemler ve hesaplamalar ile ilgili detaylı bilgi verildi. Kamu kurumlarının tüm birimlerine gönderilen yazıda '14 günlük maaş farkları' hakkında günlük fark, 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanması, sistem girişleri ve banka listeleri ile ilgili işlemler hakkında detaylar anlatıldı.

Bakanlık tarafından gönderilen yazı şu şekilde:

Memurun '14 günlük maaş farkı' işlemleri başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Memurun '14 günlük maaş farkı' işlemleri başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Memurun '14 günlük maaş farkı' işlemleri başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

Memurun '14 günlük maaş farkı' işlemleri başlıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

 

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