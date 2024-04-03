Memurun zam oranı ortaya çıktı! Toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı şimdiden oluştu

03 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:40

Mart ayının zam şampiyonu belli oldu! Fahiş zamlar durmadı, tüm ürünleri solladı

Mart ayının zam şampiyonu belli oldu! Fahiş zamlar durmadı, tüm ürünleri solladı

Memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 68.50 yükseldi. Enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı ortalaması da ortaya çıktı.

MEMUR İÇİN ZAM FARKI OLUŞTU

Yılda iki kez memur maaşlarına yansıtılan enflasyon farkının 2024 yılı temmuz ayı zamlarına etki edecek enflasyon farkında ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık ortalama ortaya çıktı.

Mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05'ye yükseldi.

MEMURUN ZAMMI ŞİMDİDEN CEPTE!

Açıklanan son rakamlara göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53, mart ayı için de mart ayı için 3,16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05 oldu.

OCAK AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

MART AYI ENFLASYONU

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 3.16 artarken, yıllık bazda yüzde 68.50 oldu.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYLARI BEKLENİYOR

TÜİK tarafından açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak.

MEMURUN 2024 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Ancak enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA EK ENFLASYON FARKI ALIYOR

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri 2024’ün temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

MEMUR OCAKTA YÜZDE 49,25 ZAM ALDI

2024 yılı Ocak-Temmuz için toplu sözleşme zammı olan yüzde 15 maaşlara eklendi ve enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 49,25 oranında memur ve memur emeklilerine zam yapıldı.