Merkez Bankası altın rezervleri bir yılın zirvesinde

14 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezervler düşüşteki 8. haftasını geride bırakırken altın rezervleri zirveye çıktı.

TOPLAM REZERVLER YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 386 milyon dolar azaldı. Düşüş serisini sekizinci haftaya taşıyan Merkez Bankası rezervleri 130 milyar 533 milyon dolara kadar geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azalışla 77 milyar 785 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN SON BİR YILIN ZİRVESİNDE

Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolara çıktı. Böylelikle altın rezervleri 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. TCMB'nin altın rezervleri Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

24 Mart 2023'te altın rezervleri 53 milyar 358 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşerek 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

TÜRKİYE ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Öte yandan Online aracı kurum XTB'nin araştırma direktörü Kathleen Brooks Business Insider'a verdiği demeçte altın için önemli bilgiler verdi. Yapılan açıklamada Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları son aylarda altın satın alarak fiyatın yükselmesine yardımcı olduğu olduğu ifade edildi.

ALTIN ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasına hazırlanırken, ABD doları gibi diğer büyük varlıkların değer kaybetmesiyle birlikte, rezervlerini çeşitlendirmek için altına yükleniyor.

ADM Investor Services International'ın baş ekonomisti Marc Ostwald, "Altın, hiç şüphesiz merkez bankaları tarafından yönlendiriliyor. Portföylerinde çok fazla dolar olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Başka çok fazla alternatif yok ama altın bunlardan biri" dedi.