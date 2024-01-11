Merkez Bankası Başkanı 50 trilyon doları bulan fon temsilcileriyle görüşecek

11 Ocak 2024 11:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı bugün ABD'de ilk kez düzenleyeceği "Yatırım Günleri" toplantısına katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantılara online katılacak. Toplantılarda yatırım büyüklüğü 50 trilyon doların bulan dünyanın en büyük yatırım fonları yer alacak.

TOPLANTILARDA NELER KONUŞULACAK?

Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak. TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

YATIRIM FONLARININ BÜYÜKLÜĞÜ 50 TRİLYON DOLAR

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

TCMB TARİHİNDE İLK

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kapsamında Banka'nın açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte olan yatırımcı toplantıları, geçmişten bu yana yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli olarak sürdürülürken, "Yatırımcı Günü" daha geniş kapsamlı bir formatla TCMB tarihinde ilk kez düzenlenecek.

PİYASANIN GÖZÜ NEW YORK'TA

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtiliyor.