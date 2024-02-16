Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistler beklentilerini açıkladı

16 Şubat 2024 17:24 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:29

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Gözler Fatih Karahan’ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından açıklama yapacağı ilk faiz kararına çevrildi. İlk enflasyon raporu sunumunda faiz duruşu ile ilgili ipuçları veren Başkan Karahan’ın şubat ayı toplantısı sonrasında vereceği mesajlar piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİ NE YÖNDE?

Şubat ayı toplantısı öncesi TCMB’nin faiz kararına ilişkin Reuters anketi açıklandı.

Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü tamamladığına yönelik mesajları sonrası şubat ayında bir haftalık repo faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir.

‘YETERLİ SIKILIĞA ULAŞTIK’

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti. Geçen ay politika faizinin yüzde 45'e çıkmasıyla birlikte ise banka yeterli sıkılığa ulaştığını söyledi.

YENİ BAŞKANDAN ‘SIKI PARA POLİTİKASINA BAĞLIYIZ’ MESAJI GELDİ

Hafize Gaye Erkan'ın ardından TCMB Başkanı olarak Fatih Karahan bu ay başında atandı. Karahan kamuoyu karşısına çıktığı ilk toplantı olan enflasyon raporunda sıkı para politikasına bağlı oldukları mesajını verirken; sadece bu yıl değil, gelecek yılın enflasyonunu da göze alarak sıkılık seviyesini belirlemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Karahan, "Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz... Politika duruşumuzun ara hedefimiz doğrultusunda, bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması da (enflasyonun) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" demişti.

ANA BEKLENTİ ‘FAİZ İNDİRİMİ’ YÖNÜNDE

Faiz indirimlerine başlayacağı ana beklenti olmaya devam ediyor. TCMB'nin daha uzun süre faizlerin yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki mesajlarına rağmen ankette yılsonuna doğru faiz indirimlerinin başlaması bekleniyor.

REUTERS: FAİZ YILSONUNDA YÜZDE 37,5 OLUR

Reuters anketine göre, politika faizinin yıl sonunda yüzde 37.5 seviyesinde bekleniyor. Anketin ilgili bölümüne yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yılsonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor. Tahminler yüzde 35 ila yüzde 45 bandında yer alıyor.

TCMB enflasyon tahmini, bu yıl için yüzde 36 önümüzdeki yıl için yüzde 14 seviyelerinde bulunuyor. Piyasa tahminleri ise bu yıl için yüzde 40 ila yüzde 45 arasında.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde oluşturacağı yukarı yönlü riskleri piyasalar yakından takip etmeye devam ediyor.