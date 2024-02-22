Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında! TCMB faiz kararı ne olur, beklentisi ne yönde?

22 Şubat 2024 09:31 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:36

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Para Politikası Kurulu bugün kararını açıklayacak. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda beklentiler sabit kalırken, olası bir sıkılaşma adımına sürpriz gözüyle bakılıyor.

TCMB son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmiş, politika faizini yüzde 45'e yükseltti.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Ekonomistlerin katıldığı anketlere bakıldığında yapılan son değerlendirmeler Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği. Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan ilk kez açıklanacak faiz kararı olacak. TCMB faiz kararı ile birlikte verilecek mesajlar bankanın 2024 adımları ile ilgili ilk ayak sesleri de olacak. Faiz patikasının bundan sonraki sıkılaşma veya gevşemeye dair sinyalleri de içinde barındıracak.

Faiz kararının takip edeceği ekonomistlerin beklentisi ise sabit kaldı. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün gerçekleştireceği toplantıda politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ocak ayında yüksek enflasyon oranı ile karşılaşması ile piyasanın yıl sonu enflasyon ve faiz beklentisi neredeyse 1 puan arttı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahmini ise yüzde 36,25 oldu.