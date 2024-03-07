MB rezervleri belli oldu! Erdoğan 'Sorun yok' diyerek açıkladı

07 Mart 2024 15:08 - Güncelleme : 07 Mart 2024 15:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

REZERVLER DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Buna göre, 1 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 968 milyon dolar azalışla 80 milyar 511 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 23 Şubat'ta 82 milyar 479 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar artışla 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 831 milyon dolar düşüşle 131 milyar 750 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

ERDOĞAN’DAN REZERV AÇIKLAMASI

AK Parti Elazığ mitinginde vatandaşlara seslenen Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Enflasyonu uzun yıllar tek haneli rakamlarda tuttuysak, aynısını yine başaracağız" dedi.

Ekonominin temel direklerinin son derece sağlam, dirençli ve güçlü olduğunu belirten Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok" dedi.