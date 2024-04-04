Merkez Bankası rezervleri geriledi! Döviz düştü, altın arttı

04 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:13

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Böylelikle Merkez Bankası toplam rezervleri belli oldu.

DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ

Buna göre, 29 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ BU HAFTA DA ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 718 milyon dolar gerileyerek 123 milyar 844 milyon dolardan 123 milyar 126 milyon dolara indi.