Merkez Bankası'dan doların gerilemesiyle uzun zaman sonra hamle geldi

03 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:49

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Nisan 2024 Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Nisan 2024 Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolarda gerileme sürerken hamle değiştirerek uzun bir sürenin ardından yeniden döviz alımı yapmaya başladı. Geçtiğimiz ay 33 lira seviyelerini zorlayan dolar gün itibarıyla 31.90 seviyelerine inerken banka alım yaptı.

Merkez Bankası toplam döviz alım miktarını açıklamazken akşam saatlerinde yüzde 0,35 düşüşü yakaladı. Yıl boyunca dövizde satıcı durumunda olan banka Dolar/TL bandının 31,90'ı bulmasıyla yeniden alımlar başladı.

Bloomberg'in haberine göre TCMB'nin rezervleri yeni ekonomi yönetimi sonrası özellikle geçen yılın son çeyreğinde hızla artarken, bu yıl tablo tersine dönüştü. Yıl başından bu yana TCMB'nin swap hariç net rezervleri yıl başından bu yana 28 milyar dolar düşüşle -65,1 milyar dolara inmişti. Resmen açıklanmasa da bu düşüşün çok büyük oranda piyasadaki seçim öncesi artan döviz talebinin karşılanması kaynaklı olduğu belirtiliyor. Seçim öncesi gelen 500 baz puanlık faiz artışı sonrası ise geçen hafta net rezervleri 200 milyon dolar artış kaydetmişti.

Yerel seçimlerin geride kalması ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının güçlü şekilde verilmesi, piyasalardaki döviz talebini tersine çevirdi. Bunda yabancı bankaların raporları da etkili oldu. Hem tüzel hem de gerçek kişilerde dövizden TL'ye dönüş hareketi izlenirken, pazartesi günü yüksek efektif döviz satışının etkisi ile bir ara Kapalıçarşı kuru, bankalar arası kurun altına inmişti. Merkez Bankası'nın 31,95 seviyelerinden alıma başlaması, son dönemde kaybedilen rezervin tekrar inşa edileceği beklentilerini artırdı.