04 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:23
Merkez Bankası'ndan enflasyon karnesi! Kira ve et fiyatları dikkat çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda enflasyonda yaşanan yükselişte, hizmet, gıda ve temel mallar fiyat artışlarının öne çıkan gruplar olduğu ifade edildi.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı.
Merkez Bankası raporunda şu ifadeler dikkat çekti:
DOĞALGAZIN ETKİSİ SINIRLI
- Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,16 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 1,43 puan artarak yüzde 68,50 olmuştur.
- B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 1,58 ve 2,32 puan artarak yüzde 71,8 ve yüzde 75,21 olarak gerçekleşmiştir.
- Bu dönemde doğal gazın aylık tüketici enflasyonuna mekanik etkisi geçen ay olduğu gibi (0,02 puan) oldukça sınırlı kalmıştır.
ULAŞTIRMADA SINIRLI GERİLEME
- Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mallar, hizmet, enerji ve gıda gruplarının katkıları sırasıyla 0,71; 0,62; 0,09 ve 0,01 puan artmıştır.
- Aylık bazda ulaştırma grubu fiyatları sınırlı bir miktar gerilerken diğer alt gruplarda belirgin fiyat artışları gözlenmiştir.
- Yıllık enflasyon ulaştırma alt grubunda gerilerken lokanta-otelde görece yatay seyretmiş, diğer alt gruplarda ise yükselmiştir.
KİRA ENFLASYONU ARTTI
- Kiralar aylık bazda yüzde 6,33, haberleşme hizmetleri ise telefon görüşme ile internet ücretleri kaynaklı olarak yüzde 6,63 oranında artarak yüksek artış eğilimini sürdürmüştür.
- Kira alt grubunda yıllık enflasyon 3,02 puan artışla yüzde 123,95’e ulaşmıştır.
AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU
- Enerji fiyatları mart ayında yüzde 1,39 oranında yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 1,37 puan artarak yüzde 37,32 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Türk lirası cinsi petrol fiyatlarındaki gelişmelerle akaryakıt fiyatları yüzde 1,70 oranında artmıştır.
- Tüp gazda fiyat artışları yüzde 7,06 ile önceki aya kıyasla güçlenirken, diğer kalemlerde fiyatlar ılımlı bir seyir izlemiştir.
ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ GÜÇLENDİ
- Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları mart ayında yüzde 3,40 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,71 puan düşerek yüzde 70,41 seviyesine gerilemiştir.
- İşlenmemiş gıda grubunda kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artış önemli ölçüde güçlenerek bu grupta izlenen yüksek aylık enflasyonda (yüzde 8,92) belirleyici olmuştur.
Kaynak: tgrthaber.com.tr