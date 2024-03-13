Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi: Faizleri artıracak adım geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasadaki TL likiditeyi sıkılaştırmak için yeni bir adım attı. Bir süredir değerli TL söylemlerinde bulunan ve TL mevduat faizlerinin artması yönünde politikalar uygulayan Merkez Bankası'ndan beklenen hamle geldi.
Ekonomi yönetimi hem enflasyonla mücadele hem de likidite sıkılaşması için çalışmalara devam ediyor. Yeni karara göre, TCMB, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.
ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ HAMLE
Merkez Bankası bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak çalışmalar için kolları sıvadı. Mevduat faizlerinde yukarı etki sağlayacak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. TCMB, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı.
MEVDUAT FAİZLERİNE YARAYACAK
Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını ifade etti. Böylelikle mevduat faizlerini yükseltici etki sağlayacak.
Uygulama 15 Mart’ta başlayacağı öğrenildi. Ayrıca 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.
Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki sağlayacak. Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacağı öğrenildi.
TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
- TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.
- Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.
- Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.
- TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.