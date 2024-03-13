Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi: Faizleri artıracak adım geldi

13 Mart 2024 12:38 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:03

Ekonomi yönetimi hem enflasyonla mücadele hem de likidite sıkılaşması için çalışmalara devam ediyor. Yeni karara göre, TCMB, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ HAMLE

Merkez Bankası bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak çalışmalar için kolları sıvadı. Mevduat faizlerinde yukarı etki sağlayacak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. TCMB, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı.

MEVDUAT FAİZLERİNE YARAYACAK

Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını ifade etti. Böylelikle mevduat faizlerini yükseltici etki sağlayacak.

Uygulama 15 Mart’ta başlayacağı öğrenildi. Ayrıca 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki sağlayacak. Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacağı öğrenildi.

TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle: